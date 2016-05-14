Неправильно вы колбасу едите (фоторепортаж) Вся сибирская колбаса объявлена фальсификатом — НГС.НОВОСТИ провели собственное исследование с участием абсолютно неподкупных экспертов

Специалисты Красноярского центра стандартизации, метрологии и испытаний провели очередное исследование и назвали всю колбасу из сибирских магазинов, попавшую на анализ, фальсификатом. В их число попала и колбаса двух популярных новосибирских марок. НГС.НОВОСТИ решили провести свою независимую проверку «докторской» колбасы семи разных производителей, а в качестве экспертов пригласили 10 котов из приюта — хвостатые дегустаторы были неподкупны.

11 мая Красноярский Центр стандартизации и метрологии признал фальсификатом вареную и полукопченую колбасу десяти сибирских производителей, среди которых были три новосибирских комбината. Специалисты нашли в колбасах недопустимые по рецептуре ингредиенты: соевые белковые продукты, каррагинан, крахмал, животные белки, мясо птицы, железистую ткань, гладкую мускулатуру и субпродукты. По словам экспертов, в хорошей колбасе основными ингредиентами должны быть свинина и говядина, шпик, яичные продукты, молоко, сахар-песок и пряности.



С оценками Красноярского ЦСМ не согласилась «Торговая площадь». «У нас несколько видов "Докторской", хотелось бы знать, какую именно колбасу они проверяли. Со своей стороны мы отдадим независимым экспертам колбасу на проверку и в зависимости от результатов будем действовать. Сейчас мы не согласны с экспертизой», — заявили в отделе контроля качества «Торговой площади». Поговорить с представителем Кудряшовского мясокомбината не удалось, ранее представители комбината заявляли, что все обвинения красноярских экспертов не соответствуют действительности.



В итоге НГС.НОВОСТИ решили провести собственную экспертизу — в том формате, который, судя по комментариям под новостями и в социальных сетях, обычно вызывает у новосибирцев доверие. Однако не в лаборатории, а в городском приюте для бездомных животных.



Десять кошек выбирали, какую колбасу они будут есть, а от какой откажутся. Для эксперимента была закуплена «Докторская» семи производителей: «Дымовское колбасное производство», «Омский бекон», «Торговая площадь», Микояновский мясокомбинат, Кудряшовский мясокомбинат, «Сибирская продовольственная компания» и Кузбасский пищекомбинат.

«В моем детстве мама всегда давала коту попробовать колбасу, прежде чем мы ели. Посмотрим, какую нынче колбасу кошки любят», — говорит перед началом дегустации куратор приюта при городской общественной организации «Защити животных» Татьяна Палкина. Черная кошка Клеопатра — дама с пышными формами и отменным аппетитом. Трапезу Клёпа начинает с кузбасской колбасы, а после несколько раз надкусывает «Омский бекон». Обойдя всё вокруг, Клепа также пробует «Микоян», «СПК» и кудряшовскую.

10-месячный кот Франтишек. Взволнованный обилием мисок с едой кот долго не решается приступить к дегустации: сперва он внимательно обнюхивает миску с колбасой «Торговой площади», потом сосредоточенно изучает «Дымова», но уходит к тарелке с колбасой от Кудряшовского мясокомбината, а под конец распробовал «Микоян».

Следом дегустировать колбасы идет 1,5-годовалая Бэсти — такую кличку дали трехцветной кошке ветеринары. В отличие от Франтика она точно знает, какая колбаса ей по душе, — уверенным шагом Бэсти направляется прямиком к колбасе «Сибирской продовольственной компании». Порцию «Докторской» Бэсти уплетает с превеликим удовольствием, спустя всего пару минут в тарелке остается пара кусочков. Закончив с «СПК», кошка исследует другие миски: облизывает колбасу Кузбасского мясокомбината, от «Дымова» воротит нос, обнюхивает «Торговую площадь», разок кусает «Микоян», но возвращается доедать своего фаворита — колбасу от «СПК».

Следующая кошка, по кличке Рыся, долго ходит между мисок, свой выбор поначалу останавливает на колбасе от «Микояна». Съев всего кусочек, она переходит к колбасе Кудряшовского мясокомбината, но ненадолго. Понюхав «Докторскую» из области, Рыся возвращается к столичному «Микояну». На тарелку с колбасой марки «Дымов» Рыся и вовсе начинает громко мяукать. Немного погодя Рыся решает, что все же нужно подкрепиться основательно, и в один присест опустошает тарелку с табличкой «Кузбасский пищекомбинат».

Дымчатому красавцу Кузе уже 2 года, но хозяева для него так и не нашлись. Упитанный кот сразу выбирает тарелку Кудряшовского мясокомбината. На мгновение он поворачивает голову в соседнюю миску с колбасой «Омского бекона», надкусывает пару раз, но тут же возвращается к первой миске. Позавтракав, Кузя отправляется посмотреть, что лежит в других мисках: немного пробует «СПК» и «Микоян» и вновь возвращается к кудряшовской колбасе, словно среди ее ингредиентов есть валерьянка. Съев ее подчистую, Кузя блаженно мурлычет. Видимо, именно эта колбаса ему пришлась по вкусу.

Следом заходит лохматый здоровяк по кличке Серый. Он уже бывалый кот — ему 2,5 года, в приюте живет давно. Серый точно знает: дают кормежку — бери. Кот по очереди пробует колбасу практически из всех мисок. Поедая колбасу «Микоян» и Кудряшовского мясокомбината, Серый довольно помахивает пушистым хвостом, а вот на «Омский бекон» кот презрительно фыркнул и отдернул морду.

К дегустации приступает кот Маркиз. В приюте он очутился совсем недавно. Неделю назад его нашли в районе ОбьГЭС. Стриженный под льва кот провел на улице несколько дней, сейчас он предпочитает спать возле обогревателя и уже начал обрастать. За необычную стрижку работники приюта прозвали его Котом в сапогах. Маркиз не спеша, по-аристократически выбирает колбасу. Сперва нюхает «Торговую площадь», переходит на «Микоян», побродив между мисок, он отдает предпочтение Кузбасскому пищекомбинату.

Кошка Злата — редкий экземпляр для новосибирского приюта. Чаще всего такой солнечно-золотой окрас встречается у самцов, поясняет Татьяна Палкина. Годовалая кошка оказалась весьма избирательной в еде: от колбасы «Торговой площади» она отвернула морду, наспех обнюхала «Дымов», а попробовать решилась только кузбасскую «Докторскую».

Сонечка была явно настроена против дегустации колбасы и фотосъемок. Она совсем кроха — у малютки даже живот еще не оброс полностью. Внешне кошечка похожа на крохотную серую рысь с огромными глазами. Вместо поедания колбасы она предпочла спрятаться под столом. Как и многие животные из приюта, она долго не может найти себе новый дом — куратор строго отсеивает желающих. «Я многим отказываю после разговора, потому что знаю, что у таких людей животное не проживет дольше 2–4 лет», — поясняет Татьяна Палкина. Сейчас в городском приюте проживает 240 собак и 150 кошек.

11-месячный Пусик трижды атаковал табличку «Торговой площади», но так и не притронулся к колбасе. На миску с «Дымовым» Пусик возмущается и даже недовольно мяукает — эта «Докторская» явно чем-то не угодила всем хвостатым. В итоге самыми популярными у котов оказались колбасы Кузбасского пищекомбината и разгромленного красноярскими экспертами Кудряшовского мясокомбината, а вот к колбасе от «Торговой площади» и «Дымова» звери толком и не притронулись. Что касается самих дегустаторов, то забрать домой приглянувшегося кота можно через представителя ГОО «Защити животных» Татьяну Палкину. «Если кто понравится, пусть находят страничку фонда в социальных сетях и звонят мне», — сказала куратор приюта. Поправка. В текст статьи были внесены изменения: ФБУ «Красноярский ЦСМ» не проверял продукцию «Сибирской продовольственной компании» (СПК). Редакция приносит извинения компании СПК и читателям.

Дарья Януш

Фото и видео Густаво Зырянова



