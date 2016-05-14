Вся сибирская колбаса объявлена фальсификатом — НГС.НОВОСТИ провели собственное исследование с участием абсолютно неподкупных экспертов
Специалисты Красноярского центра стандартизации, метрологии и испытаний провели очередное исследование и назвали всю колбасу из сибирских магазинов, попавшую на анализ, фальсификатом. В их число попала и колбаса двух популярных новосибирских марок. НГС.НОВОСТИ решили провести свою независимую проверку «докторской» колбасы семи разных производителей, а в качестве экспертов пригласили 10 котов из приюта — хвостатые дегустаторы были неподкупны.
11 мая Красноярский Центр стандартизации и метрологии признал фальсификатом вареную и полукопченую колбасу десяти сибирских производителей, среди которых были три новосибирских комбината. Специалисты нашли в колбасах недопустимые по рецептуре ингредиенты: соевые белковые продукты, каррагинан, крахмал, животные белки, мясо птицы, железистую ткань, гладкую мускулатуру и субпродукты. По словам экспертов, в хорошей колбасе основными ингредиентами должны быть свинина и говядина, шпик, яичные продукты, молоко, сахар-песок и пряности.
С оценками Красноярского ЦСМ не согласилась «Торговая площадь». «У нас несколько видов "Докторской", хотелось бы знать, какую именно колбасу они проверяли. Со своей стороны мы отдадим независимым экспертам колбасу на проверку и в зависимости от результатов будем действовать. Сейчас мы не согласны с экспертизой», — заявили в отделе контроля качества «Торговой площади». Поговорить с представителем Кудряшовского мясокомбината не удалось, ранее представители комбината заявляли, что все обвинения красноярских экспертов не соответствуют действительности.
В итоге НГС.НОВОСТИ решили провести собственную экспертизу — в том формате, который, судя по комментариям под новостями и в социальных сетях, обычно вызывает у новосибирцев доверие. Однако не в лаборатории, а в городском приюте для бездомных животных.
Десять кошек выбирали, какую колбасу они будут есть, а от какой откажутся. Для эксперимента была закуплена «Докторская» семи производителей: «Дымовское колбасное производство», «Омский бекон», «Торговая площадь», Микояновский мясокомбинат, Кудряшовский мясокомбинат, «Сибирская продовольственная компания» и Кузбасский пищекомбинат.