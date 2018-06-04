В России сократилось число студентов и школьников
Число школьников в Российской Федерации сократилось более, чем на 20 процентов. Такие выводы были сделаны в ходе исследования системы образования, которое проводил Минобрнауки в 2017 году. На количестве школьников и студентов сказалась неблагоприятная демографическая ситуация, сложившаяся в последние годы.
Согласно докладу правительства РФ, «демографическая яма» с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования» и уже в ближайшие годы число студентов вузов может снизиться более чем на 40%.
Также НГС недавно сообщал о том, что в новосибирских школа наступила пора ЕГЭ.
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Валерий Иванов
Фото Александра Ощепкова