В России сократилось число студентов и школьников

На количестве школьников сказалась неблагоприятная демографическая ситуация

Число школьников в Российской Федерации сократилось более, чем на 20 процентов. Такие выводы были сделаны в ходе исследования системы образования, которое проводил Минобрнауки в 2017 году. На количестве школьников и студентов сказалась неблагоприятная демографическая ситуация, сложившаяся в последние годы.







Согласно докладу правительства РФ, «демографическая яма» с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования» и уже в ближайшие годы число студентов вузов может снизиться более чем на 40%.







Также НГС недавно сообщал о том, что в новосибирских школа наступила пора ЕГЭ.

