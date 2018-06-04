В России сократилось число студентов и школьников

На количестве школьников сказалась неблагоприятная демографическая ситуация
На количестве школьников сказалась неблагоприятная демографическая ситуация

Число школьников в Российской Федерации сократилось более, чем на 20 процентов. Такие выводы были сделаны в ходе исследования системы образования, которое проводил Минобрнауки в 2017 году. На количестве школьников и студентов сказалась неблагоприятная демографическая ситуация, сложившаяся в последние годы. 


Согласно докладу правительства РФ, «демографическая яма» с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования» и уже в ближайшие годы число студентов вузов может снизиться более чем на 40%.


Также НГС недавно сообщал о том, что в новосибирских школа наступила пора ЕГЭ.

Прочтений: 1014
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено