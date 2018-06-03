На проспекте Карла Маркса в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом
Сегодня вечером около 22.00 водитель автомобиля Mazda Demio, ехавший со стороны улицы Ватутина по проспекту Маркса в сторону улицы Космическая по непонятным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Volkswagen Touareg и Suzuki Grand Vitara.
«В результате ДТП водитель автомобиля Mazda Demio 1978 года рождения скончался на месте. На месте аварии работают экипажи ДПС ГИБДД», - сообщил корреспонденту НГС по телефону инспектор отдела ГИБДД по городу Новосибирску Владислав Савченков.
Вчера НГС сообщал об аварии, в результате которой пострадал 10-летний ребёнок.
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Валерий Иванов
Фото предоставлено инспектором отдела ГИБДД по городу Новосибирску Владиславом Савченковым