На проспекте Карла Маркса в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом

В результате ДТП водитель автомобиля Mazda Demio скончался на месте
В результате ДТП водитель автомобиля Mazda Demio скончался на месте

Сегодня вечером около 22.00 водитель автомобиля Mazda Demio, ехавший со стороны улицы Ватутина по проспекту Маркса в сторону улицы Космическая по непонятным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Volkswagen Touareg и ‎Suzuki Grand Vitara.


«В результате ДТП водитель автомобиля Mazda Demio 1978 года рождения скончался на месте. На месте аварии работают экипажи ДПС ГИБДД», - сообщил корреспонденту НГС по телефону инспектор отдела ГИБДД по городу Новосибирску Владислав Савченков.


Вчера НГС сообщал об аварии, в результате которой пострадал 10-летний ребёнок.

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