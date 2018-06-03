Видео: в Новосибирске загорелся автомобиль «Яндекс такси»

Автомобиль загорелся во время движения
Автомобиль загорелся во время движения

В середине дня на улице Трикотажная в Дзержинском районе Новосибирска загорелся автомобиль «Яндекс такси».


«Видео сняла моя невеста. Это произошло сегодня днём, в промежутке 15.00 до 15.30, неподалеку от Трикотажная, 31», - сообщил корреспонденту НГС очевидец по телефону.


«Сообщение об этом происшествии поступило в полицию в 15.30. На место происшествия выезжали экипаж полиции и МЧС. По нашим данным, возгорание ликвидировали самостоятельно ещё до приезда МЧС. Было это на улице Трикотажная, водитель такси двигался один, без пассажиров. Он был опрошен сотрудниками полиции на предмет произошедшего, рассказал, что в момент движения под капотом произошло возгорание и сильное задымление. Водитель остановился и принял меры по тушению автомобиля. Никто не пострадал. Будет проводиться пожарно-техническая экспертиза для установления причины возгорания», - сообщил корреспонденту НГС дежурный ГУ МВД по телефону.


Корреспондент НГС написал запрос в пресс-службу "Яндекс такси" с просьбой прокомментировать происшествие.


Такси загорелось во время движения по улице Трикотажная




Недавно НГС также сообщал о происшествии в такси, которое для пассажирки закончилось визитом в травмпункт.

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