Большая берёза свалилась на тротуар рядом с играющими детьми

Дерево упало рядом с играющими детьми

Вечером 3 июня во дворе дома на улице Ипподромской в Центральном районе Новосибирска большая берёза рухнула на тротуар — рядом играли дети.







«Во дворе по Ипподромская, 30 сломалась береза из-за порыва ветра! Почему нельзя их было вырубить, они ведь все ветхие!» — сообщил в редакцию читатель НГС, живущий напротив этого дома.







По его словам, дерево, упавшее примерно в 18:15, перегородило тротуар во дворе.







«Это дорога между домами — она ходовая, нужная. Хорошо, что хоть никого не прибило — там же дети бегали», — рассказал новосибирец.







Берёзу пообещали убрать завтра, 4 июня





В ЖЭУ-1 Центрального района корреспонденту НГС сообщили, что руководство в курсе проблемы — дерево распилят и уберут завтра.







Ранее на улице Богдана Хмельницкого и в паре «Берёзовая роща» из-за ветра сломались деревья. По словам очевидца, в момент падения дерева на улице Богдана Хмельницкого на детской площадке между турниками играли дети 5–6 лет. Они «чудом успели отскочить», бросив игрушки и велосипеды.

