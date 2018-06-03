Большая берёза свалилась на тротуар рядом с играющими детьми
Вечером 3 июня во дворе дома на улице Ипподромской в Центральном районе Новосибирска большая берёза рухнула на тротуар — рядом играли дети.
«Во дворе по Ипподромская, 30 сломалась береза из-за порыва ветра! Почему нельзя их было вырубить, они ведь все ветхие!» — сообщил в редакцию читатель НГС, живущий напротив этого дома.
По его словам, дерево, упавшее примерно в 18:15, перегородило тротуар во дворе.
«Это дорога между домами — она ходовая, нужная. Хорошо, что хоть никого не прибило — там же дети бегали», — рассказал новосибирец.
В ЖЭУ-1 Центрального района корреспонденту НГС сообщили, что руководство в курсе проблемы — дерево распилят и уберут завтра.
Ранее на улице Богдана Хмельницкого и в паре «Берёзовая роща» из-за ветра сломались деревья. По словам очевидца, в момент падения дерева на улице Богдана Хмельницкого на детской площадке между турниками играли дети 5–6 лет. Они «чудом успели отскочить», бросив игрушки и велосипеды.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Мария Морсина
Фото читателя НГС