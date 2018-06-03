Большая берёза свалилась на тротуар рядом с играющими детьми

Дерево упало рядом с играющими детьми
Дерево упало рядом с играющими детьми

Вечером 3 июня во дворе дома на улице Ипподромской в Центральном районе Новосибирска большая берёза рухнула на тротуар — рядом играли дети.


«Во дворе по Ипподромская, 30 сломалась береза из-за порыва ветра! Почему нельзя их было вырубить, они ведь все ветхие!» — сообщил в редакцию читатель НГС, живущий напротив этого дома.


По его словам, дерево, упавшее примерно в 18:15, перегородило тротуар во дворе.


«Это дорога между домами — она ходовая, нужная. Хорошо, что хоть никого не прибило — там же дети бегали», — рассказал новосибирец.


Берёзу пообещали убрать завтра, 4 июня
Берёзу пообещали убрать завтра, 4 июня


В ЖЭУ-1 Центрального района корреспонденту НГС сообщили, что руководство в курсе проблемы — дерево распилят и уберут завтра.


Ранее на улице Богдана Хмельницкого и в паре «Берёзовая роща» из-за ветра сломались деревья. По словам очевидца, в момент падения дерева на улице Богдана Хмельницкого на детской площадке между турниками играли дети 5–6 лет. Они «чудом успели отскочить», бросив игрушки и велосипеды.

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