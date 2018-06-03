Фоторепортаж: на доме в центре Новосибирска выросла картина высотой в три этажа

Уличные художники работали над граффити три дня

В Новосибирске закончился фестиваль стрит-арта «Окрашено!» — уличные художники превратили двор в центре города в музей уличного искусства. Лучшие работы — в фоторепортаже корреспондента НГС.







Фестиваль начался во дворе дома на улице Фрунзе, 5 в пятницу, 1 июня, — девять уличных художников из Новосибирска, Омска, Красноярска и Берлина нарисовали десять картин на стенах. Всего художники разрисовали 600 квадратных метров.







Организатор фестиваля Маргарита Балакина пояснила, что художники не тратили собственных баллончиков с краской на создание граффити — им предоставили их в оргкомитете.







Двор в центре Новосибирска превратился в музей стрит-арта





Жители улицы Фрунзе отнеслись к этому спокойно





По словам Балакиной, жители улицы Фрунзе спокойно отнеслись к тому, что их двор превратился в стрит-арт-музей, — в прошлом году в этом же дворе уже проходил фестиваль «Окрашено!», так что теперь граффити там вдвое больше.







Одной из самых заметных работ на фестивале 2018 года стала работа трёх художниц — Марины Ягоды, Айгуль Laku и Алёны Katana: граффити с тремя портретами заняли стену трёхэтажного дома.







Самые большие граффити заняли три этажа дома на улице Фрунзе 5/3





«Концепция: вчера, сегодня, завтра. Это ощущение у трёх авторов времени, истории, и мы решили через персонажей это показать. Если у Алёны это такой олдскульный дядька, то ли капитан, то ли Жюль Верн, у меня это юноша, полный идей, в ярких цветах, и последний персонаж — это персонаж будущего, нанотехнологий. Хотелось, чтобы выглядело как афиша какого-то фильма», — рассказала НГС художница Марина Ягода.







На фестивале нет победителей — участники трудились не ради победы



