Фоторепортаж: на доме в центре Новосибирска выросла картина высотой в три этажа

Уличные художники работали над граффити три дня
Уличные художники работали над граффити три дня

В Новосибирске закончился фестиваль стрит-арта «Окрашено!» — уличные художники превратили двор в центре города в музей уличного искусства. Лучшие работы — в фоторепортаже корреспондента НГС.


Фестиваль начался во дворе дома на улице Фрунзе, 5 в пятницу, 1 июня, — девять уличных художников из Новосибирска, Омска, Красноярска и Берлина нарисовали десять картин на стенах. Всего художники разрисовали 600 квадратных метров. 


Организатор фестиваля Маргарита Балакина пояснила, что художники не тратили собственных баллончиков с краской на создание граффити — им предоставили их в оргкомитете. 


Двор в центре Новосибирска превратился в музей стрит-арта
Двор в центре Новосибирска превратился в музей стрит-арта


Жители улицы Фрунзе отнеслись к этому спокойно
Жители улицы Фрунзе отнеслись к этому спокойно


По словам Балакиной, жители улицы Фрунзе спокойно отнеслись к тому, что их двор превратился в стрит-арт-музей, — в прошлом году в этом же дворе уже проходил фестиваль «Окрашено!», так что теперь граффити там вдвое больше.


Одной из самых заметных работ на фестивале 2018 года стала работа трёх художниц —  Марины Ягоды, Айгуль Laku и Алёны Katana: граффити с тремя портретами заняли стену трёхэтажного дома.


Самые большие граффити заняли три этажа дома на улице Фрунзе 5/3
Самые большие граффити заняли три этажа дома на улице Фрунзе 5/3


«Концепция: вчера, сегодня, завтра. Это ощущение у трёх авторов времени, истории, и мы решили через персонажей это показать. Если у Алёны это такой олдскульный дядька, то ли капитан, то ли Жюль Верн, у меня это юноша, полный идей, в ярких цветах, и последний персонаж — это персонаж будущего, нанотехнологий. Хотелось, чтобы выглядело как афиша какого-то фильма», — рассказала НГС художница Марина Ягода.


На фестивале нет победителей — участники трудились не ради победы
На фестивале нет победителей — участники трудились не ради победы


Этой весной граффитчики расписали ещё одно необычное полотно в Новосибирске — трамвай № 13, который теперь украшен сказочными персонажами, исчезнувшими со стены у гостиницы «Центральная».

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