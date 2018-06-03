Новосибирский спортсмен взял «бронзу» в Польше, несмотря на серьёзную травму

Новосибирскому спортсмену Мгеру Манукяну (на фото крайний справа) досталась бронзовая медаль

Спортсмен из Новосибирска, 27-летний Мгер Манукян занял третье место на чемпионате Европы по джиу-джитсу, который проходит с 1 по 3 июня в Польше.







На чемпионате по джиу-джитсу в Гливице (Польша) у Мгера Манукяна было семь поединков, в последний момент он уступил сопернику из Франции, рассказал корреспонденту НГС тренер новосибирца Олег Орлов.







«Он, конечно, думал, что будет в финале <...> Но он пять схваток с ногой травмированной [продержался]», — отметил тренер.







Спортсмен боролся за победу, несмотря на травму ноги





В итоге Манукян занял третье место.







Олег Орлов добавил, что спортсмен родился в Новосибирске и занимается у него с 7 лет, сейчас он мастер спорта международного класса, и вероятно, скоро станет заслуженным мастером спорта. Мгер Манукян — первый номер России по джиу-джитсу (до 77 килограммов), многократный чемпион России, серебряный призёр Чемпионата мира 2017 года.







Тренер Олег Орлов (на фото справа) надеется, что скоро Мгер Манукян станет заслуженным мастером спорта





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