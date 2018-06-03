Новосибирский спортсмен взял «бронзу» в Польше, несмотря на серьёзную травму
Спортсмен из Новосибирска, 27-летний Мгер Манукян занял третье место на чемпионате Европы по джиу-джитсу, который проходит с 1 по 3 июня в Польше.
На чемпионате по джиу-джитсу в Гливице (Польша) у Мгера Манукяна было семь поединков, в последний момент он уступил сопернику из Франции, рассказал корреспонденту НГС тренер новосибирца Олег Орлов.
«Он, конечно, думал, что будет в финале <...> Но он пять схваток с ногой травмированной [продержался]», — отметил тренер.
В итоге Манукян занял третье место.
Олег Орлов добавил, что спортсмен родился в Новосибирске и занимается у него с 7 лет, сейчас он мастер спорта международного класса, и вероятно, скоро станет заслуженным мастером спорта. Мгер Манукян — первый номер России по джиу-джитсу (до 77 килограммов), многократный чемпион России, серебряный призёр Чемпионата мира 2017 года.
Ранее новосибирец Кирилл Куликов стал чемпионом мира по спортивной аэробике в командном зачёте — сборная России показала лучший результат на соревнованиях в Португалии.
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Мария Морсина
Фото предоставлены Олегом Орловым