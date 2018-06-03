«Нас не слышат»: сотня разгневанных горожан потребовала у правительства прекратить стройку моста

Жители Нижней Ельцовки вновь устроили митинг против застройки микрорайона

Днём 3 июня сотня жителей Советского и Первомайского районов вышли на митинг у правительства Новосибирской области. Они протестовали против «навязываемой транспортной схемы» в районе Нижней Ельцовки.







Сто жителей Советского и Первомайского районов вышли на митинг против строительства моста от Нижней Ельцовки до Краснообска, который должен пустить поток транспорта с Восточного обхода на микрорайон Нижняя Ельцовка, пояснила корреспонденту НГС организатор митинга у правительства Оксана Бабенко.







Участники митинга сомневаются, что масштабный проект «Академгородок 2.0», который врио губернатора Андрей Травников обсуждал с президентом Владимиром Путиным, принесёт пользу их микрорайону.







На протестную акцию вышла сотня горожан





Они переживают, что перспективный Нижнеельцовский мост испортит экологию в микрорайоне





«Через улицу Лесосечную у нас дети ходят в единственную в микрорайоне школу. Транзитная трасса через эту улицу нас, конечно же, не устроила. По лесной территории — это вообще запрещено Лесным кодексом России.







Резолюцию мы одобрили единогласно. Сейчас мы отправляем её [мэру Анатолию] Локтю, в областное правительство и полпреду [Сергею] Меняйло. Там говорится, что мы против навязываемой транспортной схемы, против того, что жителей категорически не слышат, действуют в угоду застройщикам <…> не учитывается ни наше право на благоприятную окружающую среду, нарушается законодательство РФ», — рассказала организатор.







Участники митинга подписали резолюцию и отправили её мэру, врио губернатора и полпреду





Они заявили, что власти не слышат жителей Нижней Ельцовки





Жители Нижней Ельцовки устраивают протестные акции против застройки своего микрорайона почти каждый месяц. Ранее они вышли на пикет в Первомайском сквере, переживая, что новая застройка в микрорайоне затруднит движение транспорта, а также испортит экологию леса и реки.

