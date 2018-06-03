«Нас не слышат»: сотня разгневанных горожан потребовала у правительства прекратить стройку моста

Жители Нижней Ельцовки вновь устроили митинг против застройки микрорайона
Жители Нижней Ельцовки вновь устроили митинг против застройки микрорайона

Днём 3 июня сотня жителей Советского и Первомайского районов вышли на митинг у правительства Новосибирской области. Они протестовали против «навязываемой транспортной схемы» в районе Нижней Ельцовки.


Сто жителей Советского и Первомайского районов вышли на митинг против строительства моста от Нижней Ельцовки до Краснообска, который должен пустить поток транспорта с Восточного обхода на микрорайон Нижняя Ельцовка, пояснила корреспонденту НГС организатор митинга у правительства Оксана Бабенко.


Участники митинга сомневаются, что масштабный проект «Академгородок 2.0», который врио губернатора Андрей Травников обсуждал с президентом Владимиром Путиным, принесёт пользу их микрорайону. 


На протестную акцию вышла сотня горожан
На протестную акцию вышла сотня горожан


Они переживают, что перспективный Нижнеельцовский мост испортит экологию в микрорайоне
Они переживают, что перспективный Нижнеельцовский мост испортит экологию в микрорайоне


«Через улицу Лесосечную у нас дети ходят в единственную в микрорайоне школу. Транзитная трасса через эту улицу нас, конечно же, не устроила. По лесной территории — это вообще запрещено Лесным кодексом России.


Резолюцию мы одобрили единогласно. Сейчас мы отправляем её [мэру Анатолию] Локтю, в областное правительство и полпреду [Сергею] Меняйло. Там говорится, что мы против навязываемой транспортной схемы, против того, что жителей категорически не слышат, действуют в угоду застройщикам <…> не учитывается ни наше право на благоприятную окружающую среду, нарушается законодательство РФ», — рассказала организатор.


Участники митинга подписали резолюцию и отправили её мэру, врио губернатора и полпреду
Участники митинга подписали резолюцию и отправили её мэру, врио губернатора и полпреду


Они заявили, что власти не слышат жителей Нижней Ельцовки
Они заявили, что власти не слышат жителей Нижней Ельцовки


Жители Нижней Ельцовки устраивают протестные акции против застройки своего микрорайона почти каждый месяц. Ранее они вышли на пикет в Первомайском сквере, переживая, что новая застройка в микрорайоне затруднит движение транспорта, а также испортит экологию леса и реки.

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