Сотни католиков разбросали лепестки роз на перекрытых улицах Новосибирска

Процессия прошла вокруг квартала, где расположен католический собор

Приверженцы католической версии христианства отметили сегодня праздник Тела и Крови Христовых — в честь этого в Новосибирске перекрыли улицы.







В Католическом Кафедральном соборе Преображения Господня сегодня прошла торжественная служба в честь праздника Тела и Крови Христовых. Этот праздник не имеет прямого аналога в православии и посвящён у католиков почитанию тела и крови Христа, в которые перевоплощается хлеб и вино во время причастия.





Праздник отмечается на 60-й день после Пасхи, и в этом году он выпал на 31 мая. Однако в странах, где католические праздники не являются выходными, разрешено отмечать их в ближайшее воскресенье.







Праздник начался службой, после которой прихожане вышли во двор храма





Особенность праздника — торжественная процессия со святыми дарами. В Новосибирске для шествия выделили улицы, окружающие квартал, где находится собор. На момент прохождения колонны по ним движение автотранспорта было перекрыто. По оценкам корреспондента НГС, в шествии приняли участие около 200 человек.







Коленопреклонение — часть ритуала праздника





Крестный ход начался с выполнения обрядов во дворе храма. Часть прихожан во время молитвы преклонила колени, но большинство присутствовавших остались стоять.







Епископ прочитал отрывки из Нового Завета и произнес проповедь





Епископ Иосиф Верт прочёл небольшую проповедь в которой, в частности, отметил необходимость единства духа и тела, поскольку «какими высокими бы ни были наши духовные стремления, но воплотить их без тела невозможно».







Во главе крестного хода шла детская процессия





Во главе процессии шла колонна детей, мальчики несли свечи (из-за сильного ветра, правда, их даже не пытались зажечь), а девочки — разбрасывали сухие лепестки роз из корзинок.







Шествие прошло по городу под церковные песнопения





Пройдя мимо Сандуновских бань, отеля Double Tree by Hilton и универмага Lukse, процессия свернула на улицу Горького и вернулась к собору. По всему пути следования группа певчих распевала псалмы.







По ходу движения процессии девушки с корзинками разбрасывали сухие лепестки роз





В силу сравнительно небольшого количества верующих католические праздники проходят в Новосибирске более скромно. Так, во время крестного хода, который устраивает Православная церковь, временно перекрывается Красный проспект, а в самом действии принимают участие первые лица города и области.