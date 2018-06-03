Сотни католиков разбросали лепестки роз на перекрытых улицах Новосибирска
Приверженцы католической версии христианства отметили сегодня праздник Тела и Крови Христовых — в честь этого в Новосибирске перекрыли улицы.
В Католическом Кафедральном соборе Преображения Господня сегодня прошла торжественная служба в честь праздника Тела и Крови Христовых. Этот праздник не имеет прямого аналога в православии и посвящён у католиков почитанию тела и крови Христа, в которые перевоплощается хлеб и вино во время причастия.
Праздник отмечается на 60-й день после Пасхи, и в этом году он выпал на 31 мая. Однако в странах, где католические праздники не являются выходными, разрешено отмечать их в ближайшее воскресенье.
Особенность праздника — торжественная процессия со святыми дарами. В Новосибирске для шествия выделили улицы, окружающие квартал, где находится собор. На момент прохождения колонны по ним движение автотранспорта было перекрыто. По оценкам корреспондента НГС, в шествии приняли участие около 200 человек.
Крестный ход начался с выполнения обрядов во дворе храма. Часть прихожан во время молитвы преклонила колени, но большинство присутствовавших остались стоять.
Епископ Иосиф Верт прочёл небольшую проповедь в которой, в частности, отметил необходимость единства духа и тела, поскольку «какими высокими бы ни были наши духовные стремления, но воплотить их без тела невозможно».
Во главе процессии шла колонна детей, мальчики несли свечи (из-за сильного ветра, правда, их даже не пытались зажечь), а девочки — разбрасывали сухие лепестки роз из корзинок.
Пройдя мимо Сандуновских бань, отеля Double Tree by Hilton и универмага Lukse, процессия свернула на улицу Горького и вернулась к собору. По всему пути следования группа певчих распевала псалмы.
В силу сравнительно небольшого количества верующих католические праздники проходят в Новосибирске более скромно. Так, во время крестного хода, который устраивает Православная церковь, временно перекрывается Красный проспект, а в самом действии принимают участие первые лица города и области.
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Стас Соколов
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