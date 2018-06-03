Убийственная вечеринка: мужчина выпал из окна после странной пьянки с бабушкой

Пенсионерка умерла после застолья с мужчиной, которого накануне приютила
Пенсионерка умерла после застолья с мужчиной, которого накануне приютила

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах происшествия в Дзержинском районе Новосибирска: рано утром 2 июня 40-летний житель Кургана выпал из окна квартиры, в которой умерла пожилая женщина.


На место происшествия к дому на улице Кошурникова, 5 выезжали сотрудники отдела полиции № 5 «Дзержинский» управления МВД России по Новосибирску. Они выяснили, что вчера около 5 утра из окна квартиры выпал 40-летний житель Кургана, который жил у 70-летней пенсионерки, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе полиции. С пожилой женщиной мужчина познакомился за несколько дней до произошедшего.


«Предварительно установлено, что они вместе выпивали и потом мужчина непонятно с какой целью стал спускаться по простыням через окно, сорвался и упал с не очень большой высоты», 


— пояснили в полиции.


Житель Кургана получил небольшие травмы — по информации муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска, спасатели сняли его с бетонного козырька и передали скорой помощи и полиции.


В квартире полицейские нашли труп пенсионерки. Сейчас идёт судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину гибели пожилой женщины, также СК разбирается в обстоятельствах произошедшего.


Ранее в Новосибирске начался суд над двумя 45-летними мужчинами, которых обвиняют в избиении знакомого до смерти. По информации прокуратуры, преступники положили тело в ковёр, переместили его на балкон и сбросили с пятого этажа.

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