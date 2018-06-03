Рекордная рыба: новосибирец выловил гигантского карпа в озере

Новосибирский рыбак закинул удочку в десять вечера, а карп клюнул только в пять утра
Новосибирский рыбак закинул удочку в десять вечера, а карп клюнул только в пять утра

Новосибирский рыбак поймал 7-килограммового карпа в озере в Искитимском районе — сфотографировавшись с рекордным уловом, он отпустил рыбу.


«Часов в пять, наверное, утра я его поймал, а сидел с 10 вечера. А второй [карп], который поменьше — килограмма на 4 — в обед клюнул», — рассказал корреспонденту НГС новосибирский рыбак Александр Ишенин, отметив, что для него карп был рекордным по весу.


Он уточнил, что рыбачил на озере Китерня в Искитимском районе Новосибирской области, а рыбу поймал на карповое удилище — приманкой были бойлы. 


Следующая рыба была поменьше — 4 килограмма
Следующая рыба была поменьше — 4 килограмма


Рыбак сделал фотографии с крупными карпами, а потом отпустил их. По словам Александра Ишенина, он всегда отпускает пойманных рыб.


Ранее житель Новосибирска Павел Горин выловил огромного сазана в Оби недалеко от Бугринского моста — он рассказал НГС, как ему это удалось.

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