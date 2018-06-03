Молодой мужчина утонул на водопаде под Новосибирском

Мужчина упал с плотины в воду, рассказали свидетели

Вечером 2 июня на базе отдыха у Карпысакского водопада в НСО утонул 31-летний новосибирец — очевидцы сообщили полиции, что мужчина был пьяным.







«На базе отдыха в селе Карпысак в 17:30 обнаружен труп мужчины — [ему] 31 год, житель города Новосибирска. По предварительным данным, упал с плотины в воду и утонул», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Полицейские опросили отдыхающих на базе у водопада. Свидетели рассказали, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.







Это первый случай с утонувшим человеком в наступившем купальном сезоне. В прошлом году за лето в регионе утонули 59 человек, причём 16 из них были нетрезвыми в момент купания, ранее уточняли в МЧС по Новосибирской области.

