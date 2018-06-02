Уличные художники разрисовали граффити двор в центре Новосибирска

Стены овощехранилища украсил лес и животное

С 1 по 3 июня в центре Новосибирске проходит стрит-арт фестиваль «Окрашено!». Девять уличных художников из Новосибирска, Омска, Красноярска и Берлина трудятся над созданием 10 картин.







«Идея фестиваля — сделать город ярче, показать, что насколько активно граффити вписывается в городскую среду. Мы планируем со временем выходить на центральные улицы. Граффити — это достаточно гибкий вид искусства. Какую-нибудь стену, например, нарисуем, и кажется, что было так всегда. Вот оно просто вписалось — как так и было. Фестиваль проводится второй раз — мы добавляем арт-объекты», — пояснила корреспонденту НГС организатор фестиваля Маргарита Балакина.







Арт-объектами для граффити стали стены арки дома № 5 по улице Фрунзе (строение 3), фасада дома № 5 по Фрунзе (корпус 1), овощехранилища по адресу Державина, 6, 8, 10, 12 и трансформатор на Державина, 10, 12, а также бетономешалка.







Проект художницы Янины Болдыревой





Хедлайнером фестиваля выступил художник из Берлина Tom HRVB.







« Он [немец] ещё не закончил, но, как я поняла, рисует мультяшного зайца — там же, где у нас в прошлом году рисовали немцы», — уточнила Балакина.







3 июня в 17:30 организаторы проведут для всех желающих экскурсию по украшенному двору и презентуют стрит-арт-музей Новосибирска.







В марте в творческом пространстве «АртЕль» открылась необычная выставка двухметровых холстов со сказочными героинями — их создала известная художница Марина Ягода, граффити которой украсили десятки стен в Новосибирске.





