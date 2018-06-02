Новосибирец стал чемпионом мира по спортивной аэробике

Кирилл Куликов вместе с тренером Любовью Матвеевой

Новосибирец Кирилл Куликов стал чемпионом мира по спортивной аэробике в командном зачёте — сборная России показала лучший результат на соревнованиях в Португалии, сообщили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства. В этом году чемпионат мира по спортивной аэробике проходит с 1 по 3 июня в португальском городе Гимарайнш.







На чемпионате мира Кирилл Куликов выступает в двух дисциплинах — аэростеп и аэроденс. Также из Новосибирска в сборную вошли Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев — они заявлены в номинации «смешанная пара».





Неделю назад новосибирский спортсмен Никита Кожевников стал чемпионом России по подводному спорту — он быстрее всех преодолел 6 километров в марафонском заплыве в ластах.