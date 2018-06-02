На Димитровском мосту образовалась пробка из-за дорожных работ

На Димитровском мосту работают дорожники
На Димитровском мосту работают дорожники

Вечером 2 июня примерно в 22:30 на Димитровском мосту в Новосибирске образовался автомобильный затор.


По наблюдениям фотокорреспондента НГС, причиной пробки стала перекрытая дорожными службами полоса — возле тоннеля, в сторону правого берега.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость автомобилей, следовавших со стороны левого берега на правый, составляет не более 10 км/ч.


Движение стоит только в одну сторону
Движение стоит только в одну сторону


Напомним, ранее на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска столкнулись Audi Q5, Volkswagen Passat и троллейбус № 7 — из-за аварии образовалась глухая пробка.

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