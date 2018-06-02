На Димитровском мосту образовалась пробка из-за дорожных работ
Вечером 2 июня примерно в 22:30 на Димитровском мосту в Новосибирске образовался автомобильный затор.
По наблюдениям фотокорреспондента НГС, причиной пробки стала перекрытая дорожными службами полоса — возле тоннеля, в сторону правого берега.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость автомобилей, следовавших со стороны левого берега на правый, составляет не более 10 км/ч.
Напомним, ранее на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска столкнулись Audi Q5, Volkswagen Passat и троллейбус № 7 — из-за аварии образовалась глухая пробка.
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Алёна Мартынова
Фото Александра Ощепкова, скриншот Яндекс. Пробки