Атмосфера постапокалипсиса: сотни новосибирцев встретили лето на фестивале ZNAKИ

Некоторые костюмы немного пугали
Некоторые костюмы немного пугали

Сегодня вечером новосибирцы в ярких костюмах собрались на X фестивале молодёжных субкультур ZNAKИ возле театра «Глобус».


В день фестиваля, на радость участникам, царила небывалая тёплая погода. Юбилейный фестиваль ZNAKИ превратился в настоящий праздник начала лета.


На площадках фестиваля традиционно прошёл парад костюмов фанатов комиксов, кино и японской мультипликации, рэп-баттлы, рыцарский турнир любителей исторических реконструкций и ролевых игр. Кроме того, участники фестиваля преподали желающим мастер-класс по файер-шоу. Также работала выставка-продажа изделий ручной работы и рок-атрибутики.


Участники фестиваля настолько обрадовались летней погоде, что позволили себе откровенные образы
Участники фестиваля настолько обрадовались летней погоде, что позволили себе откровенные образы


«Очень много косплея сегодня. Его всегда было много, но сегодня особенно. Сейчас, я думаю, это одна из самых популярных субкультур. Реп и косплей. На площадке “реп фристайл” у нас соревновались в трёх номинациях, как обычно. И всегда вокруг них много народу — это говорит само за себя. У нас всегда пользуются популярностью площадки со звуком: главная сцена, реп фристайл, ди-джейинг, косплей», — рассказала корреспонденту НГС организатор фестиваля Анастасия Гибалкина.


На главной сцене в течении всего вечера играли новосибирские группы: «Чубака и Штурмовики», Mr. ShRed, «ХРом», «Проверено», «Бериружьё», OVERDOZER и «ПиРоКинэZ».


Субкультура косплей всё больше пользуется популярностью у молодёжи
Субкультура косплей всё больше пользуется популярностью у молодёжи


«В этом году у нас новая площадка Toxic wasteland. Ребята из объединения Millenium of changes создают мир постапокалипсиса. <…> Всё, что находится на их площадке, выдержано в атмосфере постапокалипсиса: там пир у них, казино, гитаристы, колесница», — добавила Анастасия Гибалкина.


Фоторепортаж с фестиваля скоро появится на НГС.АФИША. Кстати, в прошлом году ZNAKИ проходил также при тёплой солнечной погоде.

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