Атмосфера постапокалипсиса: сотни новосибирцев встретили лето на фестивале ZNAKИ

Некоторые костюмы немного пугали

Сегодня вечером новосибирцы в ярких костюмах собрались на X фестивале молодёжных субкультур ZNAKИ возле театра «Глобус».







В день фестиваля, на радость участникам, царила небывалая тёплая погода. Юбилейный фестиваль ZNAKИ превратился в настоящий праздник начала лета.







На площадках фестиваля традиционно прошёл парад костюмов фанатов комиксов, кино и японской мультипликации, рэп-баттлы, рыцарский турнир любителей исторических реконструкций и ролевых игр. Кроме того, участники фестиваля преподали желающим мастер-класс по файер-шоу. Также работала выставка-продажа изделий ручной работы и рок-атрибутики.







Участники фестиваля настолько обрадовались летней погоде, что позволили себе откровенные образы





«Очень много косплея сегодня. Его всегда было много, но сегодня особенно. Сейчас, я думаю, это одна из самых популярных субкультур. Реп и косплей. На площадке “реп фристайл” у нас соревновались в трёх номинациях, как обычно. И всегда вокруг них много народу — это говорит само за себя. У нас всегда пользуются популярностью площадки со звуком: главная сцена, реп фристайл, ди-джейинг, косплей», — рассказала корреспонденту НГС организатор фестиваля Анастасия Гибалкина.







На главной сцене в течении всего вечера играли новосибирские группы: «Чубака и Штурмовики», Mr. ShRed, «ХРом», «Проверено», «Бериружьё», OVERDOZER и «ПиРоКинэZ».







Субкультура косплей всё больше пользуется популярностью у молодёжи





«В этом году у нас новая площадка Toxic wasteland. Ребята из объединения Millenium of changes создают мир постапокалипсиса. <…> Всё, что находится на их площадке, выдержано в атмосфере постапокалипсиса: там пир у них, казино, гитаристы, колесница», — добавила Анастасия Гибалкина.







Фоторепортаж с фестиваля скоро появится на НГС.АФИША. Кстати, в прошлом году ZNAKИ проходил также при тёплой солнечной погоде.