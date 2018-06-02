Новосибирцам показали спецоперацию в Центральном парке

2 июня в Центральном парке Новосибирска отметили День полиции — в этом году МВД России отмечает 300-летие.


В Центральном парке сегодня играл Оркестр новосибирской полиции 
В Центральном парке сегодня играл Оркестр новосибирской полиции 


Горожанам показали милицейский и современный транспорт полиции и специальную технику. Среди них, например, «Москвич 412» и мотоцикл «Урал», на которых ездили сотрудники ГАИ. Автоинспекторы, сопровождающие выставку раритетных автомобилей и мотоциклов, были одеты в форму прошлых лет.


Новосибирцы смогли увидеть, на каком транспорте и в какой форме когда-то задерживали нарушителей и преступников
Новосибирцы смогли увидеть, на каком транспорте и в какой форме когда-то задерживали нарушителей и преступников


Маленькие горожане могли поучаствовать в викторине на знание правил дорожного движения и прокатится по раскрашенной мелом площади, выполняя задания ведущих.


Маленькие горожане проверили свои знания правил дорожного движения
Маленькие горожане проверили свои знания правил дорожного движения


«Дорожные ситуации задавал сотрудник ГИБДД, который присматривал за всем этим: допустим, пешеходный переход, красный сигнал светофора загорелся или зелёный — дети должны были среагировать и правильно поступить в каждой ситуации», — пояснил в разговоре с корреспондентом НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.


Сотрудники спецподразделения Гром показали, как задерживают вооружённых преступников
Сотрудники спецподразделения Гром показали, как задерживают вооружённых преступников


В парке также работали площадки отряда специального назначения «Гром», которые показали, как проходят спецоперации, и кинологической службы полиции.


В парке работал и отряд кинологов
В парке работал и отряд кинологов


«В рамках праздника подготовили показательные выступления совместно с кинологами: демонстрировали задержание вооружённых преступников. Преступниками выступали также сотрудники спецподразделения, остальные были в своих ролях: спецназовцы, собаки, кинологи», — рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Михаил Бирюков.


Больше всего новосибирцев привлекли раритетные автомобили
Больше всего новосибирцев привлекли раритетные автомобили


Праздник сопровождался музыкой — для горожан играл Оркестр новосибирской полиции.


На празднике можно было подать заявление на приём на службу в полицию и ГИБДД: Константин Шкабарня отметил, что желающих стать автоинспекторами было достаточно много.

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