С лифтом наперегонки: пожарные устроили скоростной забег на высотку
2 июня в микрорайоне «Ясный берег» провели соревнование «Вертикальный вызов» — профессиональные спасатели и пожарные и обычные новосибирцы на скорость поднялись на 26-й этаж высотки.
В состязании приняли участие 66 сотрудников МЧС и пожарных частей Новосибирска, а также 22 обычных жителей и жительниц города.
Соревноваться участникам пришлось в полной экипировке весом более 20 кг, а дышать — с помощью аппарата со сжатым воздухом. Исключение сделали только для детей, которые бежали наверх налегке. Самый быстрый из них преодолел 26 этажей меньше чем за 3,5 минуты.
Победителем соревнований стал пожарный Пожарно-спасательной части
Перед началом соревнований спасатели провели показательные учения по спасению людей из многоквартирной высотки: они продемонстрировали, как эвакуируют жителей верхних этажей в условиях задымления. Для зрителей на территории «Ясного берега» устроили мастер-классы по самоспасению, оказанию первой медицинской помощи и выставку пожарно-спасательной техники.
Впервые в России соревнования «Вертикальный вызов» были организованы в Санкт-Петербурге в 2016 году, тогда в них приняли участие 186 спасателей. С прошлого года соревнования считаются международными.
В Новосибирске приходится спасать не только тех, кто оказался в пожаре: например, на этой неделе спасатели сняли с моста мужчину.
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Лиза Пичугина
Фото и видео Александра Ощепкова