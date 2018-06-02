С лифтом наперегонки: пожарные устроили скоростной забег на высотку

2 июня в микрорайоне «Ясный берег» провели соревнование «Вертикальный вызов» — профессиональные спасатели и пожарные и обычные новосибирцы на скорость поднялись на 26-й этаж высотки.





Необычные соревнования привлекли множество зрителей





В состязании приняли участие 66 сотрудников МЧС и пожарных частей Новосибирска, а также 22 обычных жителей и жительниц города.







В состязании приняли участие 88 человек — как профессиональных спасателей, так и обычных жителей Новосибирска





Подниматься на 26-й этаж высотки участникам пришлось в специальных масках и в полной экипировке весом более 20 кг





Руководил мероприятием генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов (на фото слева)





Соревноваться участникам пришлось в полной экипировке весом более 20 кг, а дышать — с помощью аппарата со сжатым воздухом. Исключение сделали только для детей, которые бежали наверх налегке. Самый быстрый из них преодолел 26 этажей меньше чем за 3,5 минуты.









Девушки соревновались наравне с мужчинами





После высотного забега спасатели могли отдохнуть





Забежать на 26-й этаж в жару оказалось непросто





Победителем соревнований стал пожарный Пожарно-спасательной части № 2 Дмитрий Беляков — он преодолел 26 этажей за 2 минуты 46 секунд. Среди местных жителей победил Роман Черепанов, который взбежал на последний этаж высотки за 4 минуты 35 секунд. Местные девушки, Татьяна Пинаева и Полина Белякова, справились с заданием в среднем за 7 минут.







Возле домов устроили выставку спасательной техники — сюда приехали и машины с огромными лестницами





Чтобы продемонстрировать, как эвакуируют жителей современных высоток, спасатели заполнили лестницы дымом





«Жителей» спускали с балконов на специальных тросах





Перед началом соревнований спасатели провели показательные учения по спасению людей из многоквартирной высотки: они продемонстрировали, как эвакуируют жителей верхних этажей в условиях задымления. Для зрителей на территории «Ясного берега» устроили мастер-классы по самоспасению, оказанию первой медицинской помощи и выставку пожарно-спасательной техники.







Самый быстрый пожарный забежал на высотку чуть больше чем за 3,5 минуты





Впервые в России соревнования «Вертикальный вызов» были организованы в Санкт-Петербурге в 2016 году, тогда в них приняли участие 186 спасателей. С прошлого года соревнования считаются международными.







В Новосибирске приходится спасать не только тех, кто оказался в пожаре: например, на этой неделе спасатели сняли с моста мужчину.