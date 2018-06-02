С лифтом наперегонки: пожарные устроили скоростной забег на высотку

2 июня в микрорайоне «Ясный берег» провели соревнование «Вертикальный вызов» — профессиональные спасатели и пожарные и обычные новосибирцы на скорость поднялись на 26-й этаж высотки.


Необычные соревнования привлекли множество зрителей
Необычные соревнования привлекли множество зрителей


В состязании приняли участие 66 сотрудников МЧС и пожарных частей Новосибирска, а также 22 обычных жителей и жительниц города.


В состязании приняли участие 88 человек — как профессиональных спасателей, так и обычных жителей Новосибирска
В состязании приняли участие 88 человек — как профессиональных спасателей, так и обычных жителей Новосибирска


Подниматься на 26-й этаж высотки участникам пришлось в специальных масках и в полной экипировке весом более 20 кг
Подниматься на 26-й этаж высотки участникам пришлось в специальных масках и в полной экипировке весом более 20 кг


Руководил мероприятием генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов (на фото слева)
Руководил мероприятием генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов (на фото слева)


Соревноваться участникам пришлось в полной экипировке весом более 20 кг, а дышать — с помощью аппарата со сжатым воздухом. Исключение сделали только для детей, которые бежали наверх налегке. Самый быстрый из них преодолел 26 этажей меньше чем за 3,5 минуты.



Девушки соревновались наравне с мужчинами
Девушки соревновались наравне с мужчинами


После высотного забега спасатели могли отдохнуть
После высотного забега спасатели могли отдохнуть


Забежать на 26-й этаж в жару оказалось непросто
Забежать на 26-й этаж в жару оказалось непросто


Победителем соревнований стал пожарный Пожарно-спасательной части № 2 Дмитрий Беляков — он преодолел 26 этажей за 2 минуты 46 секунд. Среди местных жителей победил Роман Черепанов, который взбежал на последний этаж высотки за 4 минуты 35 секунд. Местные девушки, Татьяна Пинаева и Полина Белякова, справились с заданием в среднем за 7 минут.


Возле домов устроили выставку спасательной техники — сюда приехали и машины с огромными лестницами 
Возле домов устроили выставку спасательной техники — сюда приехали и машины с огромными лестницами 


Чтобы продемонстрировать, как эвакуируют жителей современных высоток, спасатели заполнили лестницы дымом
Чтобы продемонстрировать, как эвакуируют жителей современных высоток, спасатели заполнили лестницы дымом


«Жителей» спускали с балконов на специальных тросах
«Жителей» спускали с балконов на специальных тросах


Перед началом соревнований спасатели провели показательные учения по спасению людей из многоквартирной высотки: они продемонстрировали, как эвакуируют жителей верхних этажей в условиях задымления. Для зрителей на территории «Ясного берега» устроили мастер-классы по самоспасению, оказанию первой медицинской помощи и выставку пожарно-спасательной техники.


Самый быстрый пожарный забежал на высотку чуть больше чем за 3,5 минуты


Впервые в России соревнования «Вертикальный вызов» были организованы в Санкт-Петербурге в 2016 году, тогда в них приняли участие 186 спасателей. С прошлого года соревнования считаются международными.


В Новосибирске приходится спасать не только тех, кто оказался в пожаре: например, на этой неделе спасатели сняли с моста мужчину.

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