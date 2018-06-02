Создание «комнаты запахов» на набережной Новосибирска доверили томичам

Новые кусты и деревья на набережной высадят к середине осени

Городские власти определили подрядчика, который займётся озеленением обновлённой Михайловской набережной — результаты закупки опубликованы на сайте госзакупок.







Контракт стоимостью 5,88 млн рублей получила томская компания «Биоплант». Большая часть средств на работы, больше 4,58 млн рублей, выделены из федерального бюджета, ещё почти 1,3 млн рублей добавили из бюджета города.







По техзаданию, озеленение набережной будет делиться на 5 частей. В среднем променаде помимо газона должны появиться несколько видов хост и астильб, а также липы и караганы. В нижнем променаде высадят овсянницы и герани, флоксы, тимьян и шалфей, тысячелистиники и синеголовники.







Кроме того, в парке появятся «комната запахов, ароматов, пряный сад» и «тактильная комната». В первой будут расти цветущие кусты, такие как миндальники, сирень, чубушник, шиповник и множество цветов: чабрец, гвоздики, мята и мелисса, душица и другие.







В «тактильной комнате» появятся рододендроны и пузыреплодники, медуницы и бадан. Возле «громкого» входа в парк, расположенного в районе станции метро «Речной вокзал», высадят кусты дёрена.







По условиям контракта, все работы должны закончиться к 15 октября.







Ранее стало известно, что ограждения и заборы, которые установят на набережной на время проведения чемпионата мира по футболу, мэрия потратит 3 миллиона рублей.