Создание «комнаты запахов» на набережной Новосибирска доверили томичам

Новые кусты и деревья на набережной высадят к середине осени
Новые кусты и деревья на набережной высадят к середине осени

Городские власти определили подрядчика, который займётся озеленением обновлённой Михайловской набережной — результаты закупки опубликованы на сайте госзакупок.


Контракт стоимостью 5,88 млн рублей получила томская компания «Биоплант». Большая часть средств на работы, больше 4,58 млн рублей, выделены из федерального бюджета, ещё почти 1,3 млн рублей добавили из бюджета города.


По техзаданию, озеленение набережной будет делиться на 5 частей. В среднем променаде помимо газона должны появиться несколько видов хост и астильб, а также липы и караганы. В нижнем променаде высадят овсянницы и герани, флоксы, тимьян и шалфей, тысячелистиники и синеголовники.


Кроме того, в парке появятся «комната запахов, ароматов, пряный сад» и «тактильная комната». В первой будут расти цветущие кусты, такие как миндальники, сирень, чубушник, шиповник и множество цветов: чабрец, гвоздики, мята и мелисса, душица и другие.


В «тактильной комнате» появятся рододендроны и пузыреплодники, медуницы и бадан. Возле «громкого» входа в парк, расположенного в районе станции метро «Речной вокзал», высадят кусты дёрена.


По условиям контракта, все работы должны закончиться к 15 октября.


Ранее стало известно, что ограждения и заборы, которые установят на набережной на время проведения чемпионата мира по футболу, мэрия потратит 3 миллиона рублей.

Прочтений: 1425
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено