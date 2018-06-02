10-летний мальчик пострадал при столкновении двух «Жигулей» на Чуйском тракте
Днём 2 июня на Чуйском тракте столкнулись два автомобиля ВАЗ — в аварии пострадал ребёнок.
Авария произошла в 12:20 на 92-м километре трассы Р256 Новосибирск — Новоалтайск, рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.
По его данным, автомобиль ВАЗ-2114 двигался в сторону Барнаула и столкнулся с ВАЗ-2104. В результате столкновения «четвёрка» вылетела за ограждение трассы. «За медпомощью обратились 4 человека, в том числе несовершеннолетний мальчик 10 лет в ВАЗ-2114», — сообщил Шкабарня.
Вчера вечером авария с участием ребёнка произошла в Новосибирске: мальчик переходил дорогу в неположенном месте.
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Лиза Пичугина
Видео предоставлено читателем НГС