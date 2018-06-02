К бобранчо Додика на ОбьГЭС закрыли проход

Активисты провели «Дни бобра» в ПКиО «У моря Обского» — они обозначили территорию проживания бобра Додика, который поселился здесь в прошлом году, и ограничили проход к его хатке.





Как объяснил заместитель директора парка Сергей Алексеев, бобровую падь решили обозначить, чтобы посетители парка не мешали бобру, а собаководы не пускали на его территорию собак, которые разрывали хатку.







«Сначала появилась табличка "строительный объект", сейчас это уже бренд "Бобранчо". Многие спрашивают, где это — теперь это помечено северным и южным пограничными столбами, и все знают», — пояснил Алексеев корреспонденту НГС.







Тропу перегородили шлагбаумом, чтобы прохожие не беспокоили бобриное семейство





«Основной действующей силой» акции стали студенты НГАХА и спортсмены. У границы территории они установили табличку «Бобранчо», а на тропе поставили импровизированный шлагбаум с надписью «Посторонним в!». Участники также убрали мусор с площадки. В конце месяца, добавил Сергей Алексеев, вблизи «Бобранчо» запланировали фестиваль лэнд-арта, чтобы продолжить благоустраивать территорию и привлечь внимание горожан к жителям парка.







В акции «Дни бобра» участвовали студенты и спортсмены





Бобр, которого назвали Додиком в честь грузинского царя Давида IV Строителя, поселился в парке «У моря Обского» в начале апреля. За это время в семье появился бобрёнок, в той же запруде поселилась и ондатра. К территории проживания бобра приводят целыми классами детей — в школе 112 создали целый проект по наблюдению за животными.

