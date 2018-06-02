Власти решили реконструировать два аварийных дома в Новосибирске

Дом в 3-м переулке Бурденко, 3 должны расселить летом 2020 года

Мэрия Новосибирска решила провести реконструкцию двух аварийных домов в Новосибирске — постановление, по которому дома признаются аварийными, опубликованы в документах мэрии.







Согласно документу, реконструкции подлежат 2-этажные дома в 3-м переулке Бурденко, 3 в и на улице Бебеля, 28 в Кировском районе. Для этого местных жителей до 1 августа планируют переселить из домов до 1 августа 2020 года. Сколько времени власти закладывают на сами работы, в постановлении мэрии не указано.







По данным БТИ, оба дома построены в 1952 году, в них по 8 квартир.







Мэрия нечасто принимает решение о реконструкции аварийных домов — чаще их определяют под снос в рамках программы развития застроенных территорий. В конце мая права на одну из таких территорий приобрёл крупный удмуртский холдинг.

