Ректор НГУ вошёл в топ-25 самых высокооплачиваемых руководителей вузов России

Новосибирский государственный университет

Ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук заработал в 2017 году 13 миллионов рублей и попал на 25-ю строчку рейтинга РБК.







Первые три строчки в результатах этого исследования занимают: ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, который в 2017 году заработал 248,3 миллиона рублей, ректор РАНХиГС Владимир Мау (65,9 млн)и ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев(53,4 млн рублей).







Недавно НГС также писал о том, что три бизнесмена из Новосибирска вошли в рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России».

