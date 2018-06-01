Футбол: ФК «Сибирь» заключил новый контракт с Романом Беляевым

На счету Беляева 220 официальных матчей за «Сибирь», «Сибирь-2» и «Сибирь-мол»
На счету Беляева 220 официальных матчей за «Сибирь», «Сибирь-2» и «Сибирь-мол»

Нападающий Роман Беляев продолжит выступать за ФК «Сибирь»: сегодня был заключен новый контракт между клубом и 30-летним футболистом.


За новосибирскую команду Беляев выступает с 2007 года, пропустив лишь период в 2009 году, когда он был арендован ФК «Чита». За свою карьеру в «Сибири» Роман забил 36 голов в ворота соперников новосибирцев, один из которых состоялся во время матча в Премьер-лиге с казанским «Рубином».


Сегодня НГС также сообщал о контракте новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» и 33-летнего Константина Бакуна.

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