Футбол: ФК «Сибирь» заключил новый контракт с Романом Беляевым
Нападающий Роман Беляев продолжит выступать за ФК «Сибирь»: сегодня был заключен новый контракт между клубом и 30-летним футболистом.
За новосибирскую команду Беляев выступает с 2007 года, пропустив лишь период в 2009 году, когда он был арендован ФК «Чита». За свою карьеру в «Сибири» Роман забил 36 голов в ворота соперников новосибирцев, один из которых состоялся во время матча в Премьер-лиге с казанским «Рубином».
Сегодня НГС также сообщал о контракте новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» и 33-летнего Константина Бакуна.
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Валерий Иванов
Фото fc-sibir.ru