Toyota сбила ребёнка в Октябрьском районе Новосибирска

Начинаются летние каникулы

Сегодня днём на улице Василия Старощука в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль Toyota Corona Premio сбил ребёнка, перебегавшего дорогу в неположенном месте.







«Происшествие произошло сегодня в 17:15. Мужчина 33 лет, управляя автомобилем Toyota Corona Premio, двигался по улице Василия Старощука со стороны улицы Богаткова. У дома по адресу улица Гаранина, 7/1 совершил наезд на мальчика 9 лет, который переходил проезжую часть в неположенном месте, то есть не по пешеходному переходу. Ребёнок получил тяжелые травмы. Предварительно ему диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы и многочисленные ссадины. В настоящее время ребёнок госпитализирован. Хотелось бы добавить информацию для родителей: поговорите с вашими детьми, напомните им, где и как нужно переходить дорогу», — сообщил корреспонденту НГС по телефону дежурный ГУ МВД по Новосибирской области.







Сегодня утром НГС также сообщал о гибели мужчины, переходившего дорогу вне пешеходного перехода в районе площади Маркса.

