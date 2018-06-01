Toyota сбила ребёнка в Октябрьском районе Новосибирска

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Начинаются летние каникулы

Сегодня днём на улице Василия Старощука в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль Toyota Corona Premio сбил ребёнка, перебегавшего дорогу в неположенном месте.


«Происшествие произошло сегодня в 17:15. Мужчина 33 лет, управляя автомобилем Toyota Corona Premio, двигался по улице Василия Старощука со стороны улицы Богаткова. У дома по адресу улица Гаранина, 7/1 совершил наезд на мальчика 9 лет, который переходил проезжую часть в неположенном месте, то есть не по пешеходному переходу. Ребёнок получил тяжелые травмы. Предварительно ему диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы и многочисленные ссадины. В настоящее время ребёнок госпитализирован. Хотелось бы добавить информацию для родителей: поговорите с вашими детьми, напомните им, где и как нужно переходить дорогу», — сообщил корреспонденту НГС по телефону дежурный ГУ МВД по Новосибирской области.


Сегодня утром НГС также сообщал о гибели мужчины, переходившего дорогу вне пешеходного перехода в районе площади Маркса.

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