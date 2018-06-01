Две девушки из Новосибирска пробились в лидеры рейтинга самых сексуальных россиянок

Екатерине Киселёвой 25 лет
Екатерине Киселёвой 25 лет

Две девушки из Новосибирска попали в топ-100 самых сексуальных участниц конкурса Miss MAXIM, который проводит редакция известного мужского журнала. 


На 5-м месте оказалась 25-летняя Екатерина Киселёва, а на 13-м — 18-летняя Кристина Душина. 


По условиям конкурса, девушек выбрали по фото в социальных сетях с хештегом конкурса, а затем отобрали сотню самых сексуальных. Тех, кто попал в это число, пригласили в Москву на специальную закрытую фотосессию, чтобы из них выбрать десятку, а затем — победительницу. Она украсит обложку сентябрьского номера журнала MAXIM. 


Как пояснили корреспонденту НГС в редакции журнала, фотосессии пройдут на следующей неделе и обе девушки из Новосибирска пообещали приехать.


Первые три места в рейтинге заняли участницы из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Перми. 


Всего в конкурсе приняли участие несколько девушек из Новосибирска — они начали публиковать свои снимки ещё в марте


18-летняя Кристина Душина
18-летняя Кристина Душина


Многие сибирячки не прошли в следующий этап конкурса. Корреспондент НГС познакомился с теми, кто оказался в списке 360 лучших, и попросил их рассказать, как они относятся к откровенным фотосъёмкам и как с ними познакомиться



За какую красавицу вы бы проголосовали? 

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • Екатерина Киселёва
  • Кристина Душина
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования
Прочтений: 2823
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено