Две девушки из Новосибирска пробились в лидеры рейтинга самых сексуальных россиянок

Екатерине Киселёвой 25 лет

Две девушки из Новосибирска попали в топ-100 самых сексуальных участниц конкурса Miss MAXIM, который проводит редакция известного мужского журнала.







На 5-м месте оказалась 25-летняя Екатерина Киселёва, а на 13-м — 18-летняя Кристина Душина.





По условиям конкурса, девушек выбрали по фото в социальных сетях с хештегом конкурса, а затем отобрали сотню самых сексуальных. Тех, кто попал в это число, пригласили в Москву на специальную закрытую фотосессию, чтобы из них выбрать десятку, а затем — победительницу. Она украсит обложку сентябрьского номера журнала MAXIM.





Как пояснили корреспонденту НГС в редакции журнала, фотосессии пройдут на следующей неделе и обе девушки из Новосибирска пообещали приехать.







Первые три места в рейтинге заняли участницы из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Перми.





Всего в конкурсе приняли участие несколько девушек из Новосибирска — они начали публиковать свои снимки ещё в марте.





18-летняя Кристина Душина





Многие сибирячки не прошли в следующий этап конкурса. Корреспондент НГС познакомился с теми, кто оказался в списке 360 лучших, и попросил их рассказать, как они относятся к откровенным фотосъёмкам и как с ними познакомиться.











За какую красавицу вы бы проголосовали?