Десятки новосибирцев вышли на берег Ини убрать мусор

Новосибирский планетарий провёл ежегодную акцию «Чистый берег реки Иня» — в ней приняли участие 50 человек, которые убрали с берега 96 литров мусора.







Акция проходит шестой год





«Эта идея родилась ещё шесть лет назад — раз уж мы здесь живём, то хочется, чтобы место, где мы живём, было чистым, — рассказала корреспонденту НГС один из организаторов акции, начальник отдела учебно-воспитательной работы детско-юношеского центра «Планетарий» Наталья Сафонова. — Акция второй раз подряд вошла в число мероприятий Всероссийской акции по очистке водных объектов и берегов под названием "Вода России"».





Участники убирали мусор в районе Ключ-Камышенского плато и на спуске к берегу Ини.







В акции приняли участие 50 человек





По словам Натальи Сафоновой, в акции приняли участие 50 человек. Помимо сотрудников планетария, берег убирали курсанты военного института, сотрудники линейного производственного управления магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Томск». Также акцию поддержала компания «Восход», которая подарила участникам печенье. Новосибирские театры «Красный факел», «Глобус», «Старый дом» и филармония — пригласительные билеты.







27 мая экологическая акция прошла возле котлована «Горский» — участники соревнований по уборке мусора «Чистые игры» собрали 240 мешков мусора.