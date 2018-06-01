Рабочий погиб на стройке школы в Ленинском районе

На месте происшествия работали следователи
На месте происшествия работали следователи

Сегодня, 1 июня, рабочий упал со второго этажа строящейся школы в Ленинском районе Новосибирска.


Инцидент случился в первой половине дня на стройке напротив дома № 242 на Титова, сообщил корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России Дмитрий Чечулин.


По его словам, рабочий упал с высоты второго этажа в подвал — случай произошёл внутри здания. Погибшему было 30 лет.


«По факту падения человека со строительного объекта проводится уголовно-процессуальная проверка. Назначены все необходимые судебные экспертизы», — добавил Дмитрий Чечулин.

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