Президент подарил новосибирским активистам миллионы рублей

Фонды и организации отправили заявки на гранты в конце марта, а о победе узнали сегодня. На фото — конференция с участием одного из новосибирских победителей — фонда «Солнечный город» 
Фонды и организации отправили заявки на гранты в конце марта, а о победе узнали сегодня. На фото — конференция с участием одного из новосибирских победителей — фонда «Солнечный город» 

Десятки новосибирских организаций получили президентские гранты от Владимира Путина — деньги пойдут на помощь детям, поддержку материнства и охрану природы.


Гранты надеялись получить 9 тысяч организаций со всей России, сообщили на сайте Фонда президентских грантов. Победили 1,5 тысячи организаций, в том числе 33 организации из Новосибирской области. Большинство из них занимаются социальной поддержкой, также гранты получили общественники, занимающиеся охраной материнства, искусством и экологией.


Самый большой грант — 9,8 миллиона рублей — достался организаторам акции «Тотальный диктант»; 9,5 миллиона рублей — на чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница '19». Грант размером 5,8 миллиона рублей пойдёт на популяризацию инженерной науки, а 4,7 миллиона рублей — на проект «Вернём колоколу голос (отливка копий разбитых колоколов дореволюционного сибирского литья)».


Грант в размере 3,7 миллиона рублей пойдёт на проект фонда «Солнечный город» под названием «Ребёнок прежде всего» — с его помощью специалисты фонда надеются построить эффективную систему помощи семьям и детям в области. В фонде отметили, что отправили заявку в конце марта, а сегодня узнали о победе.


«Гранта хватит на оплату труда тренеров, супервизоров, организацию тренингов и проведение Всероссийского форума, куда будут приглашены не только специалисты, работающие в детских домах, но и службы сопровождения замещающих семей, приёмные родители», — рассказала корреспонденту НГС заместитель директора фонда Анна Волкова.


Фонд проведёт обучающие курсы для всех служб, которые занимаются помощью детям. Например, для воспитателей в детских домах эксперты фонда устроят семинары по работе с кровной семьёй ребёнка, а директора детдомов смогут послушать бизнес-тренеров.


Ранее Владимир Путин поручил передать миллионы рублей 53 новосибирским общественным организациям и благотворительным фондам.

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