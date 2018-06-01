Бочарик назвал Новосибирск «мегапылисом»

Бочарик бывает в Новосибирске пару раз в году
Бочарик бывает в Новосибирске пару раз в году

Известный российский юморист, телеведущий и шоумен из Новосибирска Андрей Бочаров написал на своей странице в Facebook отзыв о последней поездке в родной город.


По его словам, он застал грязные фасады домов и пылевые смерчи, упрекнул в этом зимнюю работу дорожников и назвал Новосибирск «мегапылисом». 


«<...> Каждый раз, как приезжаю, дышать всё хуже и хуже. В буквальном смысле. В городе, как в пылесборном мешке пылесоса, — всё в пыли. 


В крайний приезд, в середине апреля, вообще был какой-то сюр. Снег накануне весь растаял, сухо, но холодно, и по городу гуляют вперемежку пыльные смерчи со свежей снежной позёмкой. Все фасады зданий грязно-серые, стёкла окон мутные — какой-то пред-постапокалиптический пейзаж. Для тех, кто не был, поясню: Новосибирск сильно вытянулся вдоль широкой Оби, окружён лесами, полями и сосновыми борами. Он не в казахской степи стоит. Откуда пыль? При Лужкове такого не было! Не шучу, ещё лет семь назад не наблюдалось столько пыли. В прошлом году в конце лета сижу в открытом кафе на Красном проспекте. Довольно зелёный, в смысле деревьев, проспект, и мечтаю, как бы пробежать тут хоть полумарафон или десяточку, и вдруг налетает пыльная буря. Пылевой буран в одну сторону, потом в противоположную, потом опять. По главной, центральной улице города. Я перестал мечтать», — написал Бочаров и опубликовал несколько снимков Новосибирска.


По его мнению, каждый год новосибирская мэрия покупает вместо противогололёдных реагентов речной ил, который высыпают на дороги и который остаётся на них круглый год. 


В марте в Новосибирске объявляли штормовое предупреждение из-за пыли и грязи в воздухе, а в апреле мэрия объявила о закупке больших пылесосов для уборки улиц.

Прочтений: 5739
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (63)63
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено