Бочарик назвал Новосибирск «мегапылисом»

Бочарик бывает в Новосибирске пару раз в году

Известный российский юморист, телеведущий и шоумен из Новосибирска Андрей Бочаров написал на своей странице в Facebook отзыв о последней поездке в родной город.







По его словам, он застал грязные фасады домов и пылевые смерчи, упрекнул в этом зимнюю работу дорожников и назвал Новосибирск «мегапылисом».





«<...> Каждый раз, как приезжаю, дышать всё хуже и хуже. В буквальном смысле. В городе, как в пылесборном мешке пылесоса, — всё в пыли.





В крайний приезд, в середине апреля, вообще был какой-то сюр. Снег накануне весь растаял, сухо, но холодно, и по городу гуляют вперемежку пыльные смерчи со свежей снежной позёмкой. Все фасады зданий грязно-серые, стёкла окон мутные — какой-то пред-постапокалиптический пейзаж. Для тех, кто не был, поясню: Новосибирск сильно вытянулся вдоль широкой Оби, окружён лесами, полями и сосновыми борами. Он не в казахской степи стоит. Откуда пыль? При Лужкове такого не было! Не шучу, ещё лет семь назад не наблюдалось столько пыли. В прошлом году в конце лета сижу в открытом кафе на Красном проспекте. Довольно зелёный, в смысле деревьев, проспект, и мечтаю, как бы пробежать тут хоть полумарафон или десяточку, и вдруг налетает пыльная буря. Пылевой буран в одну сторону, потом в противоположную, потом опять. По главной, центральной улице города. Я перестал мечтать», — написал Бочаров и опубликовал несколько снимков Новосибирска.







По его мнению, каждый год новосибирская мэрия покупает вместо противогололёдных реагентов речной ил, который высыпают на дороги и который остаётся на них круглый год.





В марте в Новосибирске объявляли штормовое предупреждение из-за пыли и грязи в воздухе, а в апреле мэрия объявила о закупке больших пылесосов для уборки улиц.