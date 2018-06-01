Едем и скрипим: назван средний возраст машин, на которых ездят новосибирцы

Средний возраст легковых авто в регионе увеличился до 15,4 года
Средний возраст легковых авто в регионе увеличился до 15,4 года

Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали средний возраст легковых машин на дорогах Новосибирской области: за год автопарк в регионе износился ещё сильнее.


Аналитики выяснили, что к 1 января 2018 года средний возраст легковых автомобилей в Новосибирской области достиг 15,4 года. В январе 2017-го этот показатель был ниже — 15,1 года, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Автостата».


В среднем по России автопарк за этот период тоже состарился — с 12,9 до 13,1 года. «Увеличение среднего возраста во многом связано со снижением темпов обновления парка», — отмечают авторы исследования.


Самый молодой автопарк аналитики «Автостата» обнаружили в Татарстане — 9,7 года. На втором месте оказалась Москва с показателем 10,3 года, на третьем — Санкт-Петербург (10,7 года). Самым внушительным возрастом легковых машин отметились регионы Дальнего Востока — Еврейская автономная область (20,9 года), Сахалинская (20 лет) и Магаданская (19,8 года) области.


Ранее аналитики «Автостата» перечислили модели машин, которые предпочитают покупать новосибирцы в 2018 году: самым популярным оказался кроссовер Hyundai Creta.

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