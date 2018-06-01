Лето придёт, но не сразу: новосибирские синоптики дали прогноз на июнь

Среднесуточная температура в июне по Новосибирской области ожидается около нормы
Среднесуточная температура в июне по Новосибирской области ожидается около нормы

Новосибирские синоптики составили предварительный прогноз погоды на декаду и ближайший месяц. 


«Первая декада июня ожидается около нормы: среднесуточная температура около 14–17 градусов. Ожидается неустойчивый характер погоды с резкими колебаниями. Температура ночью от 12–17 до 3–8 градусов, местами заморозки до –2 на почве. Днём — от 22–29 до 13–18 градусов. Дожди с грозами ожидаются в большинстве дней декады», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


В июне среднемесячная температура ожидается предварительно около нормы — примерно 16–18 градусов. Резкие перепады ждут только в первой декаде, а вторая-третья декады будут более стабильны, с более высокими температурами — в целом июнь будет тёплым.


А завтра, 2 июня, синоптики ждут в Новосибирске до +26 градусов.

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