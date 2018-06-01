Новосибирский театр начал продавать билеты через запрещённый Telegram

«Первый театр» запустил продажу билетов через Telegram. На фото — спектакль «Тартюф»
«Первый театр» запустил продажу билетов через Telegram. На фото — спектакль «Тартюф»

Новосибирский «Первый театр» начал продавать билеты на свои спектакли через робота в Telegram. Об этом НГС сообщил pr-менеджер Первого театра Валентин Копалов.


«Есть такая компания Telepay, которая начинает в Новосибирске предоставлять услугу чат-ботов или у них называется платёжный робот для мессенджера Telegram. <…> А наш театр постоянно старается, чтобы [зрителю] попадать к нам было максимально удобно. Насколько я понимаю, Telepay будет расширять свою деятельность, и там будет не только "Первый театр", но пока мы первые», — рассказал Валентин Копалов.


Для приобретения билета необходимо с телефона пройти по ссылке, которую «Первый театр» разместил в своих группах в соцсетях и на своём Telegram-канале. Как заметил Копалов, сложностей в приобретении билета нет: робот выдает все необходимую информацию: названия спектаклей, наличие свободных мест, стоимость и даже краткое описание постановок. После выбора и оплаты электронного билета на телефон приходит специальное подтверждение, которое достаточно продемонстрировать на контроле в театре непосредственно перед самим спектаклем. По словам PR-менеджера театра, электронные билеты на их спектакли уже давно приобретает больше половины зрителей.


«Первый театр» заканчивает театральный сезон в конце июня: 21 июня в Доме актёра покажут спектакль «Квадратура круга», а 22 июня в Театре кукол — детскую постановку «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился».


Новосибирские театры регулярно обращаются к современным технологиям. 17 мая на сцене НОВАТа состоялась премьера балета «Золушка» — в постановке использовали объёмные цифровые декорации: изображения интерьеров спроецировали на прозрачные экраны


В то же время мессенджер Telegram официально заблокирован в России по решению Таганского суда Москвы. 

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