Девушка нашла 300 тысяч в тележке на парковке ТЦ и получила судимость

Девушка получила условный срок за кражу забытой сумочки с 300 тысячами рублей

В Новосибирске вступил в силу приговор 24-летней Тамаре Резвовой, которая осенью 2017 года украла борсетку с деньгами из продуктовой тележки на парковке ТЦ «Малинка».







«Она, выходя из торгового центра, из магазина "О'Кей", нашла в продуктовой тележке на автомобильной стоянке борсетку с денежными средствами, забытую одним из посетителей, взяла эту борсетку, села в свой автомобиль и уехала. Потом потерпевший вернулся за сумочкой, на месте её не обнаружил и через несколько дней обратился в полицию с заявлением о пропаже», — рассказал корреспонденту НГС прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Константин Бабенко.





По его словам, после обращения мужчины полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи. Найти девушку, которая взяла борсетку с деньгами, помогли записи с камер видеонаблюдения на парковке и на кассах магазина "О'Кей". Как оказалось, укравшая сумку девушка перед этим расплачивалась за покупки и предъявила скидочную карту, зарегистрированную на её имя.





Когда полицейские выяснили, кому принадлежит эта карта и где живёт владелица, они приехали к девушке домой.







Как пояснил прокурор, Тамара Резвова выдала полицейским борсетку, но денег там оказалось меньше, чем заявлял её владелец — 270 тысяч рублей вместо 300 тысяч. Куда пропали ещё 30 тысяч, девушка объяснить не смогла. По версии осуждённой, она не пересчитывала деньги в борсетке и собиралась вернуть её владельцу, но не сделала этого, потому что у неё не было свободного времени и возможности связаться с хозяином.





При этом, уточняет Константин Бабенко, в борсетке были документы её владельца: водительские права, документы на машину и паспорт с адресом регистрации. Потерпевший жил неподалёку от торгового центра «Малинка», поэтому при желании девушка без труда смогла бы его найти.







«Но она этого не сделала, и с учётом того, что часть денежных средств отсутствовала, её действия квалифицированы как кража в крупном размере», — подчеркнул прокурор.







В марте 2018 года Заельцовский районный суд Новосибирска за кражу (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) приговорил Тамару Резвову к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Но осуждённая не согласилась с приговором.







«Адвокат в её защиту писал жалобу о том, что, по его мнению, состав преступления отсутствует, поскольку эта сумка является находкой, а уголовной ответственности за находку у нас не предусмотрено <…> Но и [районный] суд, и судебная коллегия [по уголовным делам Новосибирского областного суда] с этой позицией не согласились, поскольку <…> имеются доказательства, подтверждающие то, что у осуждённой сформировался умысел на совершение кражи имущества и денежных средств <…> Преступление совершено 3 октября 2017 года, около 19 часов, а сотрудники полиции к ней приехали 7 октября, то есть с 3 по 7 октября сумка находилась у неё, и она не предприняла никаких мер, чтобы вернуть сумку потерпевшему», — подытожил Константин Бабенко.







На этой неделе, 28 мая, областной суд оставил приговор первой инстанции без изменения.







Несколько лет назад НГС также рассказывал о новосибирском студенте, который надеялся получить вознаграждение за найденный в поезде ноутбук, а оказался подозреваемым в краже.

