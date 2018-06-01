Автоинспекторы решили чаще останавливать машины с детьми

Машины с детьми планируется останавливать по пятницам

Новосибирские автоинспекторы объявили о начале регулярных акций на дорогах города — они начнут чаще проверять водителей с маленькими пассажирами и следить за безопасностью детей во дворах и на пешеходных переходах.





«[Пройдёт] операция "Ребёнок-пассажир" — сейчас все начнут двигаться в дачном направлении. Мы будем больше внимания уделять правильности перевозки несовершеннолетних пассажиров. [Также пройдёт] "Ребёнок-пешеход", потому что каникулы наступили, все равно работают летние пришкольные площадки. Будем ориентированы на выявление нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними пешеходами и на то, чтобы водители пропускали пешеходов на пешеходных переходах», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.





В частности, для акции «Ребёнок-пассажир» автоинспекторам потребовалось усиление. Предполагается, что машины с детьми будут чаще всего останавливать по пятницам, когда горожане едут на дачи.





«Когда проводится акция "Ребёнок-пассажир", все экипажи ориентированы на выявление нарушений правил перевозок. И мы, сотрудники пропаганды, тоже подключаемся. На период этого мероприятия все инспекторы пропаганды, 7 человек, выходят на линию и работают с инспекторами ДПС», — объяснила Варновская.





В городе уже идут профилактические акции «Безопасное лето» и «Безопасный двор». «Мы посмотрели по маю: у нас из 14 ДТП [с детьми]: 8 пешеходы, 3 — во дворе жилых домов, два велосипедиста, один — во дворе жилого дома. Мы во дворах жилых домов начали проводить профилактические мероприятия. Мы приглашаем автогородок с электронным тестированием выездным, где мы можем проверить знания, как детей, так и родителей. Мы подготовили вчера на городском родительском собрании памятки поведения во дворе жилых домов. Они будут развешаны в лифтах», — добавила инспектор пропаганды.





Сегодня инспекторы пропаганды заняты на просветительских акция, который проходят в городе вместе с Днём защиты детей.