Брызги на воде: на Оби запустили плавучий фонтан
В первый день лета в Новосибирске запустили плавучий фонтан на Оби.
Он начал работать у Михайловской набережной в самый разгар дня — в 15:00.
Как рассказал корреспонденту НГС начальник «Горфонтана» Валерий Науменко, пока на реке установили только один понтон из трёх — два других, маленьких, пока ремонтируют.
«Их чинят и вернут, но есть в целом проблема с их установкой. Очень тяжело фонтан убирать, потому что речной порт расформировывается, и единственный кран, который может поднять его из воды на берег, я боюсь, продадут, и мы потом его не вытащим. Надо будет что-то с ним думать, потому что каждый раз подъём и спуск этих фонтанов (а они весят по 35 тонн) — это прям битва за урожай», — объяснил он.
Валерий Науменко добавил, что наилучший вариант — это соорудить на Оби стационарный фонтан. Также он вспомнил, что в прошлом году этот фонтан утонул в реке.
В этом году стационарные городские фонтаны запустили раньше обычного — их отогревали кипятком, потому что температура воздуха на улице ещё оставалась низкой.
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Кирилл Шматков
Фото и видео Александра Ощепкова