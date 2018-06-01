Брызги на воде: на Оби запустили плавучий фонтан

Пока запустили только один понтон — два других на ремонте

В первый день лета в Новосибирске запустили плавучий фонтан на Оби.







Он начал работать у Михайловской набережной в самый разгар дня — в 15:00.





Как рассказал корреспонденту НГС начальник «Горфонтана» Валерий Науменко, пока на реке установили только один понтон из трёх — два других, маленьких, пока ремонтируют.







«Их чинят и вернут, но есть в целом проблема с их установкой. Очень тяжело фонтан убирать, потому что речной порт расформировывается, и единственный кран, который может поднять его из воды на берег, я боюсь, продадут, и мы потом его не вытащим. Надо будет что-то с ним думать, потому что каждый раз подъём и спуск этих фонтанов (а они весят по 35 тонн) — это прям битва за урожай», — объяснил он.





В будущем специалисты «Горфонтана» думают обзавестись стационарным фонтаном на Оби, чтобы его не нужно было вытаскивать на зиму





Валерий Науменко добавил, что наилучший вариант — это соорудить на Оби стационарный фонтан. Также он вспомнил, что в прошлом году этот фонтан утонул в реке.









В этом году стационарные городские фонтаны запустили раньше обычного — их отогревали кипятком, потому что температура воздуха на улице ещё оставалась низкой.