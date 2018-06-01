В одном классе с Camry: в Новосибирске показали новый седан Subaru

В Новосибирске официально представили модель Subaru, которой не было на российском рынке 4 года — это большой седан Legacy. Автомобиль относится к D-сегменту и должен составить конкуренцию «Тойоте Камри».


Subaru Legacy
Subaru Legacy


«В новом поколении Legacy значительно изменился дизайн, улучшены ходовые качества и уровень безопасности за счёт внедрения системы помощи водителю EyeSight. Эта система включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического экстренного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке», — рассказали корреспонденту в компании «Фастар» (официальный дилер Subaru).  


Длина модели — 4800 мм, ширина —1840 мм
Длина модели — 4800 мм, ширина —1840 мм


Ранее в продуктовой линейке этой японской марки были только кроссоверы, универсалы и Subaru WRX в спортивном стиле. Новый бизнес-седан имеет в длину 4800 мм, в ширину 1840 мм. Колёсная база — 2750 мм. Машина представлена в двух оснащенных комплектациях, обе полноприводные. Мотор — 2,5-литровый атмосферный мощностью 175 л.с. Все машины оснащены вариатором CVT. Стоимость модели — от 2 069 000 до 2 219 900 рублей. 


Машина оснащена атмосферным двигателем и вариатором
Машина оснащена атмосферным двигателем и вариатором


Представленный автомобиль будет конкурировать в своём сегменте не только с Camry, но и с Ford Mondeo, Mazda 6, Skoda Superb.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


Читайте также:

«Крузак» на полмиллиона дешевле

У должников по штрафам ГИБДД отбирают машины и продают желающим с огромными скидками.

Прочтений: 4046
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено