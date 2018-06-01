Путин дал награды и почётные звания пятерым новосибирцам

Одним из награждённых стал известный учёный Анатолий Деревянко

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о присуждении почётных званий и государственных наград — в список отличившихся попали пять представителей Новосибирской области.







Орденом Александра Невского президент наградил научного руководителя Института археологии и этнографии СО РАН Анатолия Деревянко — новосибирского учёного с мировым именем. Под его руководством в Денисовой пещере на Алтае прошли раскопки, во время которых учёные обнаружили фрагмент мизинца девочки. Проанализировав ДНК, археологи доказали существование ранее неизвестной науке популяции древнего человека. Новый вид получил название «денисовец» и позволил по-новому взглянуть на происхождение современного человека.





Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получил почётный житель Новосибирской области, председатель племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков.





«Теперь он — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством"», — подытожили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, уточнив, что ордена III и II степени Юрию Бугакову вручили в 2003-м и 2013 годах соответственно.





Звание заслуженной артистки России получила вокалистка Вероника Джиоева, которая с 2006 года сотрудничает с Новосибирским театром оперы и балета. Доктор искусствоведения, профессор Новосибирской консерватории имени М.И. Глинки Светлана Гончаренко стала заслуженным работником высшей школы РФ. Также президент присвоил звание заслуженного строителя России Павлу Тещенко — монтажнику технологического оборудования и связанных с ним конструкций ООО «СибПродМонтаж».

