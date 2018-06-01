Путин дал награды и почётные звания пятерым новосибирцам

Одним из награждённых стал известный учёный Анатолий Деревянко
Одним из награждённых стал известный учёный Анатолий Деревянко

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о присуждении почётных званий и государственных наград — в список отличившихся попали пять представителей Новосибирской области.


Орденом Александра Невского президент наградил научного руководителя Института археологии и этнографии СО РАН Анатолия Деревянко — новосибирского учёного с мировым именем. Под его руководством в Денисовой пещере на Алтае прошли раскопки, во время которых учёные обнаружили фрагмент мизинца девочки. Проанализировав ДНК, археологи доказали существование ранее неизвестной науке популяции древнего человека. Новый вид получил название «денисовец» и позволил по-новому взглянуть на происхождение современного человека.


Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получил почётный житель Новосибирской области, председатель племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков. 


«Теперь он — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством"», — подытожили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, уточнив, что ордена III и II степени Юрию Бугакову вручили в 2003-м и 2013 годах соответственно.


Звание заслуженной артистки России получила вокалистка Вероника Джиоева, которая с 2006 года сотрудничает с Новосибирским театром оперы и балета. Доктор искусствоведения, профессор Новосибирской консерватории имени М.И. Глинки Светлана Гончаренко стала заслуженным работником высшей школы РФ. Также президент присвоил звание заслуженного строителя России Павлу Тещенко — монтажнику технологического оборудования и связанных с ним конструкций ООО «СибПродМонтаж».

Прочтений: 3899
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено