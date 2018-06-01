Власти сэкономили, чтобы найти деньги на ремонт разбитой улицы для недовольных новосибирцев

Жители неоднократно пытались отремонтировать Чемпионскую самостоятельно
Жители неоднократно пытались отремонтировать Чемпионскую самостоятельно

Мэрия Новосибирска решила отремонтировать улицу Чемпионскую, на которую в начале года не нашлось денег.


МКУ «Управление дорожного строительства» подвело итоги торгов на ремонт дорог частного сектора в 2018 году — оказалось, что в результате получилось сэкономить значительную сумму.


«По результатам аукциона экономия составила 17 619 025 рублей — на эту сумму будут проведены дополнительные торги. В частности, мы обязательно включим в лот улицу Чемпионскую, на состояние которой нам поступало много жалоб от жителей», — процитировали в пресс-центре мэрии директора МКУ «Управление дорожного строительства» Юрия Алексеевского.


Улица Чемпионская стала известна тем, что в прошлом году её жители победили в опросе, объявленном на портале «Мой Новосибирск». В городском голосовании «Выбери дорогу для ремонта – 2017» улица набрала в Калининском и Дзержинском районах больше 50% голосов. Изначально предполагалось, что дороги-победительницы конкурса будут ремонтировать в этом году.


Однако позже выяснилось, что власти не могут найти денег на ремонт Чемпионской.


На прошедших выходных жители улицы сами попытались отремонтировать дорогу — для этого они купили КАМАЗ кирпичей.

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