Власти сэкономили, чтобы найти деньги на ремонт разбитой улицы для недовольных новосибирцев

Жители неоднократно пытались отремонтировать Чемпионскую самостоятельно

Мэрия Новосибирска решила отремонтировать улицу Чемпионскую, на которую в начале года не нашлось денег.





МКУ «Управление дорожного строительства» подвело итоги торгов на ремонт дорог частного сектора в 2018 году — оказалось, что в результате получилось сэкономить значительную сумму.





«По результатам аукциона экономия составила 17 619 025 рублей — на эту сумму будут проведены дополнительные торги. В частности, мы обязательно включим в лот улицу Чемпионскую, на состояние которой нам поступало много жалоб от жителей», — процитировали в пресс-центре мэрии директора МКУ «Управление дорожного строительства» Юрия Алексеевского.





Улица Чемпионская стала известна тем, что в прошлом году её жители победили в опросе, объявленном на портале «Мой Новосибирск». В городском голосовании «Выбери дорогу для ремонта – 2017» улица набрала в Калининском и Дзержинском районах больше 50% голосов. Изначально предполагалось, что дороги-победительницы конкурса будут ремонтировать в этом году.







Однако позже выяснилось, что власти не могут найти денег на ремонт Чемпионской.







На прошедших выходных жители улицы сами попытались отремонтировать дорогу — для этого они купили КАМАЗ кирпичей.