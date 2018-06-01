Власти сэкономили, чтобы найти деньги на ремонт разбитой улицы для недовольных новосибирцев
Мэрия Новосибирска решила отремонтировать улицу Чемпионскую, на которую в начале года не нашлось денег.
МКУ «Управление дорожного строительства» подвело итоги торгов на ремонт дорог частного сектора в 2018 году — оказалось, что в результате получилось сэкономить значительную сумму.
«По результатам аукциона экономия составила
Улица Чемпионская стала известна тем, что в прошлом году её жители победили в опросе, объявленном на портале «Мой Новосибирск». В городском голосовании «Выбери дорогу для ремонта – 2017» улица набрала в Калининском и Дзержинском районах больше 50% голосов. Изначально предполагалось, что дороги-победительницы конкурса будут ремонтировать в этом году.
Однако позже выяснилось, что власти не могут найти денег на ремонт Чемпионской.
На прошедших выходных жители улицы сами попытались отремонтировать дорогу — для этого они купили КАМАЗ кирпичей.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Еленой Фазылбековой