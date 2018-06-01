Встречные грузовики сошлись в смертельном ДТП на трассе
Утром 1 июня два встречных грузовика сошлись в смертельном ДТП на федеральной трассе в Мошковском районе Новосибирской области.
Авария произошла в 4:30 на 49-м километре трассы Р-255 Новосибирск — Иркутск, рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.
По его данным, 26-летний водитель «Газели» ехал со стороны Новосибирска в направлении Болотного и столкнулся со встречным грузовиком Nissan Diesel под управлением 54-летнего мужчины.
«Погиб пассажир Nissan Diesel — мужчина 1973 года рождения», — сообщил Константин Шкабарня.
Также в аварии пострадал водитель «Газели». В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.
Двумя днями ранее ещё одна смертельная авария случилась на Восточном шоссе недалеко от Пашино: пассажир Toyota Windom погиб после столкновения с КАМАЗом.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Константином Шкабарнёй
Видео vk.com/avtospasrus