Пешеход погиб под колёсами автомобиля рядом с площадью Маркса

Фото из архива НГС
Фото из архива НГС

В ночь на 1 июня в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП — под колёсами автомобиля «Опель Астра» погиб мужчина.


Авария произошла возле дома по адресу площадь Маркса, 6/1 — рядом с «Калейдоскопом».


«Наезд на пешехода — шёл навстречу посередине дороги», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. 


На вид погибшему 35 лет, а водитель 1966 года рождения, ему 52 года.

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