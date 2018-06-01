Пешеход погиб под колёсами автомобиля рядом с площадью Маркса
В ночь на 1 июня в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП — под колёсами автомобиля «Опель Астра» погиб мужчина.
Авария произошла возле дома по адресу площадь Маркса, 6/1 — рядом с «Калейдоскопом».
«Наезд на пешехода — шёл навстречу посередине дороги», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
На вид погибшему 35 лет, а водитель 1966 года рождения, ему 52 года.
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Елена Громкова
Фото Стаса Соколова