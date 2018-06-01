На пешеходной дорожке у Кирова запретили стоянку

В прошлом году на проезде поставили вазоны, но эта мера не помогла 
В прошлом году на проезде поставили вазоны, но эта мера не помогла 

Сегодня,1 июня, в Новосибирске на улице Кирова рядом с ГПНТБ запрещают стоянку на пешеходной дорожке.


Как прежде сообщал пресс-центр мэрии Новосибирска, здесь было решено установить новые дорожные знаки, которые позволили бы эвакуацию.


«С 1 июня запрещается стоянка транспорта на пешеходной дорожке вдоль улицы Кирова в районе площади Пименова. На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.28 "Стоянка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор"», — предупреждали в пресс-центре мэрии в начале мая.

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