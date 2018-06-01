Ночью в Первомайском сквере открылась фотовыставка про детей с ДЦП, катающихся на горных лыжах

Выставка продлится с 1 по 14 июня

Сегодня ночью в Первомайском сквере Новосибирска открылась фотовыставка благотворительного фонда «Спорту Место», посвящённая Международному дню защиты детей.







Герои фотографий — дети с ДЦП, которые, благодаря волонтёрам «Спорту Место», научились кататься на горных лыжах и роликах, а ещё гоняли на картах с ведущими гонщиками города. Для выставки были выбраны самые счастливые и важные моменты в жизни этих ребят, наполненные радостью побед.







Над установкой стендов с фотографиями до глубокой ночи трудились директор фонда «Спорту место» Владислав Иванов и председатель попечительского совета «Спорту Место» Денис Тян. Они же являются инструкторами по горным лыжам.





На фотографиях запечатлены моменты, когда дети с ДЦП учились кататься на горных лыжах









Владислав Иванов и Денис Тян после установки выставки





Владислав Иванов пояснил корреспонденту НГС, что фотовыставка простоит в Первомайском сквере до 14 июня.







Напомним, в апреле волонтёры «Спорту Место» устроили тренировки по катанию на горных лыжах для детей с ДЦП в Шерегеше — результаты юных спортсменов превзошли все ожидания.





