Ночью в Первомайском сквере открылась фотовыставка про детей с ДЦП, катающихся на горных лыжах
Сегодня ночью в Первомайском сквере Новосибирска открылась фотовыставка благотворительного фонда «Спорту Место», посвящённая Международному дню защиты детей.
Герои фотографий — дети с ДЦП, которые, благодаря волонтёрам «Спорту Место», научились кататься на горных лыжах и роликах, а ещё гоняли на картах с ведущими гонщиками города. Для выставки были выбраны самые счастливые и важные моменты в жизни этих ребят, наполненные радостью побед.
Над установкой стендов с фотографиями до глубокой ночи трудились директор фонда «Спорту место» Владислав Иванов и председатель попечительского совета «Спорту Место» Денис Тян. Они же являются инструкторами по горным лыжам.
Владислав Иванов пояснил корреспонденту НГС, что фотовыставка простоит в Первомайском сквере до 14 июня.
Напомним, в апреле волонтёры «Спорту Место» устроили тренировки по катанию на горных лыжах для детей с ДЦП в Шерегеше — результаты юных спортсменов превзошли все ожидания.
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Алёна Мартынова
Фото предоставлены Владиславом Ивановым