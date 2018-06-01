Акцизы на топливо в российских регионах снизятся с 1 июня

Акцизы на бензин снизятся на 3 тысячи рублей, на дизтопливо — на 2 тысячи рублей
Акцизы на бензин снизятся на 3 тысячи рублей, на дизтопливо — на 2 тысячи рублей

С 1 июня в России будут снижены акцизы на бензин и дизельное топливо. К такому решению Правительство Российской Федерации пришло из-за роста цен на бензин, который наблюдается с начала года.


«Правительство рассматривает возможность дополнительно снизить ставку акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо на 700 рублей за тонну с 1 июля 2018 года. Ранее принятое решение о снижении ставок акцизов на автомобильный бензин на 3 тысячи рублей и на дизельное топливо на 2 тысячи рублей вступит в силу с 1 июня 2018 года», — цитирует ТАСС анонимного участника совещания с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.


На заправках Новосибирска к концу мая средняя стоимость самого ходового 92-го бензина перевалила за психологически важную отметку в 40 рублей за литр.


31 мая новосибирцы вышли на акцию протеста против роста цен на бензин — на площадке у ГПНТБ собрались около ста человек с гневными лозунгами.


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в свою очередь заявил, что городскому бюджету не хватает 100 миллионов рублей из-за резкого подорожания бензина. Он также отметил, что поставщики уже ведут разговоры о цене в 50 рублей за литр во втором полугодии 2018 года.

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