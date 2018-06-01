Волейбол: в команду «Локомотив» пришёл сильный игрок двухметрового роста

В минувшем сезоне Бакун стал обладателем кубка Европейской конфедерации волейбола

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» пригласил в команду нового диагонального нападающего — 33-летнего Константина Бакуна. Он выступит в следующем игровом сезоне 2018/2019, сообщила пресс-служба «Локомотива».







Константин Бакун — чемпион Украины, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Украины, серебряный призёр чемпионата России. А в минувшем сезоне он стал обладателем кубка Европейской конфедерации волейбола. Новосибирский клуб возлагает на него большие надежды.







Бакун имеет за спиной 17 лет клубной спортивной карьеры, начало которой было положено на Украине. В 2009 году он играл за турецкий «Бешикташ», затем перешёл в российские клубы. Летом 2016 года он выступал за сборную России на Мировой лиге и Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В прошлом сезоне 2017/2018 Бакун играл в составе белгородского ВК «Белогорье».







Спортсмен имеет рост 204 сантиметра, что даёт определённые преимущества в игре.





Ранее два игрока новосибирской волейбольной команды «Локомотив» попали в сборную России для участия в престижном турнире Лига наций.

