Девушка за рулём «Мицубиси» отвлеклась и врезалась в «Ниссан» в центре Новосибирска

Водитель «Ниссана» остановился пропустить пешехода
Водитель «Ниссана» остановился пропустить пешехода

Вечером 31 мая столкнулись Mitsubishi Lancer и Nissan Murano. Авария случилась на улице Серебренниковской в Центральном районе Новосибирска.


Оба автомобиля двигались по улице Серебренниковской со стороны Максима Горького в сторону Депутатской, сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».

«У дома № 40 на пешеходном переходе Murano остановился пропустить пешехода, а девушка на Mitsubishi отвлеклась и на полном ходу въехала в Murano», — уточнили аваркомы.

В результате аварии никто не пострадал.


А сегодня днём на проспекте Карла Маркса случилось массовое ДТП: «Мерседес» протаранил шесть машин.

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