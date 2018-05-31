Девушка за рулём «Мицубиси» отвлеклась и врезалась в «Ниссан» в центре Новосибирска
Вечером 31 мая столкнулись Mitsubishi Lancer и Nissan Murano. Авария случилась на улице Серебренниковской в Центральном районе Новосибирска.
Оба автомобиля двигались по улице Серебренниковской со стороны Максима Горького в сторону Депутатской, сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».
«У дома
В результате аварии никто не пострадал.
А сегодня днём на проспекте Карла Маркса случилось массовое ДТП: «Мерседес» протаранил шесть машин.
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Алёна Мартынова
Фото vk.com/avtospasrus