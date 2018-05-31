Девушка за рулём «Мицубиси» отвлеклась и врезалась в «Ниссан» в центре Новосибирска

Водитель «Ниссана» остановился пропустить пешехода

Вечером 31 мая столкнулись Mitsubishi Lancer и Nissan Murano. Авария случилась на улице Серебренниковской в Центральном районе Новосибирска.







Оба автомобиля двигались по улице Серебренниковской со стороны Максима Горького в сторону Депутатской, сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».



«У дома № 40 на пешеходном переходе Murano остановился пропустить пешехода, а девушка на Mitsubishi отвлеклась и на полном ходу въехала в Murano», — уточнили аваркомы.



В результате аварии никто не пострадал.







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