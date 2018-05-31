Затулинский Стоунхендж: новосибирцы возмутились высокими столбами вместо деревьев у себя во дворе

Обрубленные деревья во дворе дома 122/1 на Петухова
Обрубленные деревья во дворе дома 122/1 на Петухова


На улице Петухова в Кировском районе Новосибирска сделали «омолаживающую обрезку» деревьев — теперь жители дома «любуются» голыми тополями, которые похожи на частокол.


«Неделю назад приехала машина и начала обрубать ветки и сами деревья, — рассказала жительница дома 122/1 на улице Петухова Ольга Шилова. — Я бы не сказала, что у нас были гнилые старые ветки, потому что их ликвидировали несколько лет назад. Обрезали нормальные деревья, в том числе совсем молодые».


Жильцы дома считают, что «омолаживающая обрезка» не нужна, так как некоторые деревья совсем молодые
Жильцы дома считают, что «омолаживающая обрезка» не нужна, так как некоторые деревья совсем молодые


По её словам, управление дома объяснило это решение инициативой некоторых жильцов, которые жаловались на пух и «липучки» от деревьев. Но не всех жильцов это устроило. «Пусть лучше липучки и пух, чем такая "красота под окнами", — возмутилась девушка. — Нам сказали, что это омолаживающая обрезка, но мы почитали, — она выполняется в другое время, и этому подвергаются старые деревья, но никак не молодые».


Сейчас «столбы» на уровне третьего этажа, по мнению недовольных жильцов, портят весь вид. 


По информации 2ГИС, дома 122/1 на Петухова обслуживает Управляющая жилищная компания Кировского района. На момент публикации она уже не работала — НГС отправил запрос в мэрию с просьбой объяснить, для чего нужна «омолаживающая обрезка» и как часто её нужно делать во дворах жилых домов. 


Особенно болезненна для новосибирцев вырубка деревьев рядом с их домами. Нередко на этом месте строят новые здания — жилые дома или гостиницы. 

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