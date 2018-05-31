Затулинский Стоунхендж: новосибирцы возмутились высокими столбами вместо деревьев у себя во дворе
На улице Петухова в Кировском районе Новосибирска сделали «омолаживающую обрезку» деревьев — теперь жители дома «любуются» голыми тополями, которые похожи на частокол.
«Неделю назад приехала машина и начала обрубать ветки и сами деревья, — рассказала жительница дома 122/1 на улице Петухова Ольга Шилова. — Я бы не сказала, что у нас были гнилые старые ветки, потому что их ликвидировали несколько лет назад. Обрезали нормальные деревья, в том числе совсем молодые».
По её словам, управление дома объяснило это решение инициативой некоторых жильцов, которые жаловались на пух и «липучки» от деревьев. Но не всех жильцов это устроило. «Пусть лучше липучки и пух, чем такая "красота под окнами", — возмутилась девушка. — Нам сказали, что это омолаживающая обрезка, но мы почитали, — она выполняется в другое время, и этому подвергаются старые деревья, но никак не молодые».
Сейчас «столбы» на уровне третьего этажа, по мнению недовольных жильцов, портят весь вид.
По информации 2ГИС, дома 122/1 на Петухова обслуживает Управляющая жилищная компания Кировского района. На момент публикации она уже не работала — НГС отправил запрос в мэрию с просьбой объяснить, для чего нужна «омолаживающая обрезка» и как часто её нужно делать во дворах жилых домов.
Особенно болезненна для новосибирцев вырубка деревьев рядом с их домами. Нередко на этом месте строят новые здания — жилые дома или гостиницы.
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Анна Богданова
Фото Ольги Шиловой