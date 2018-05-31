Под дождём на белом коне: новосибирец прискакал в лес делать предложение своей девушке

В подаренном букете было кольцо с бриллиантами и сапфирами

Жительнице Новосибирска сделали предложение, когда она пошла на пробежку со своей подругой, — жених приехал в лес на белом коне и услышал «да» под моросящим дождём.







«25 мая подруга позвала меня на пробежку. Был дождь, но я решила её поддержать, — рассказала жительница Новосибирска Юлия Моховских. — Мы вышли в 6:15, побежали на набережную (живём на ОбьГЭС). Потом понимаю, что она кого-то высматривает, но никого не было видно, дождь. Я встала за дерево, она смеётся. Я поворачиваюсь, а мой молодой человек едет верхом на белом коне, без седла, весь мокрый, с букетом цветов. Подошли к нам, он слез с коня и на колено».





Юлии 29 лет, её жениху Валентину — 30, вместе они полтора года. Дату свадьбы назначили на 18.08.2018. «Все загсы в городе на эту дату уже были заняты, поэтому решили, что поедем в Коченёво расписываться», — поделилась девушка.







В январе солист балетной труппы НОВАТа Николай Мальцев прямо на сцене сделал предложение своей коллеге, солистке Ксении Захаровой — они вместе сыграли главные роли в балете «Ромео и Джульетта».





Парень сделал девушке предложение, когда та была на пробежке



