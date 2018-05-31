Немного за 30, работа есть: приставы составили портрет новосибирца, который не платит алименты

Новосибирцы задолжали своим детям более 5 миллиардов рублей

Судебные приставы Новосибирской области составили типичный портрет должника по алиментам — чаще всего от алиментов скрываются родители от 30 до 42 лет.







«Данная возрастная категория составляет 64% от общего количества должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства. Отцов, не выполняющих свои обязательства, оказалось больше, их насчитывается около 80%. Оставшиеся 20% приходятся на женщин, их количество в данной возрастной группе составляет 65% от общего количества матерей, которые не выплачивают алименты своим детям. Из заработной платы более чем 58% должников удерживаются денежные средства и взыскиваются в пользу детей», — сообщили в областном управлении ФССП.





Должников по алиментам в возрасте от 42 до 54 лет сегодня насчитывается всего 20% от общего числа.





«Большая часть из них трудоустроена и с их источников доходов взыскиваются алименты. Среди матерей, напротив, больше безработных либо тех, кто предпочитает случайные заработки без оформления трудовых отношений», — добавили в ведомстве. Должников по алиментам до 30 лет в области всего 13%, а старше 54 лет — 2%.





С января по апрель 2018 года в УФССП по Новосибирской области находилось на исполнении 21,9 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов — из них 80% должников мужчины, и только 20% женщины.





В среднем родители из Новосибирской области должны своим детям по 253 000 рублей, а общий долг превысил 5 миллиардов рублей.





На днях суд Бердска отправил работать в лесхоз отца, который два раза попал под уголовное дело по алиментам.