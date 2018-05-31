Немного за 30, работа есть: приставы составили портрет новосибирца, который не платит алименты

Новосибирцы задолжали своим детям более 5 миллиардов рублей
Новосибирцы задолжали своим детям более 5 миллиардов рублей

Судебные приставы Новосибирской области составили типичный портрет должника по алиментам — чаще всего от алиментов скрываются родители от 30 до 42 лет. 


«Данная возрастная категория составляет 64% от общего количества должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства. Отцов, не выполняющих свои обязательства, оказалось больше, их насчитывается около 80%. Оставшиеся 20% приходятся на женщин, их количество в данной возрастной группе составляет 65% от общего количества матерей, которые не выплачивают алименты своим детям. Из заработной платы более чем 58% должников удерживаются денежные средства и взыскиваются в пользу детей», — сообщили в областном управлении ФССП.


Должников по алиментам в возрасте от 42 до 54 лет сегодня насчитывается всего 20% от общего числа.


«Большая часть из них трудоустроена и с их источников доходов взыскиваются алименты. Среди матерей, напротив, больше безработных либо тех, кто предпочитает случайные заработки без оформления трудовых отношений», — добавили в ведомстве. Должников по алиментам до 30 лет в области всего 13%, а старше 54 лет — 2%.


С января по апрель 2018 года в УФССП по Новосибирской области находилось на исполнении 21,9 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов — из них 80% должников мужчины, и только 20% женщины. 


В среднем родители из Новосибирской области должны своим детям по 253 000 рублей, а общий долг превысил 5 миллиардов рублей.


На днях суд Бердска отправил работать в лесхоз отца, который два раза попал под уголовное дело по алиментам.

Прочтений: 136
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено