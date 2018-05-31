«Хватит нас доить!»: сотня новосибирцев вышла на пикет против роста цен на бензин

В Новосибирске началась акция протеста против роста цен на бензин — на площадке у ГПНТБ собрались около ста человек с гневными лозунгами.





В акции приняли участие около 100 человек





Инициатор акции — Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков. Большая часть протестующих — представители транспортных компаний, перевозчики.





Протестующие собрались на площадке перед ГПНТБ





По наблюдениям корреспондента, на площадке около ГПНТБ собрались около 100 человек с плакатами.





Акция проходит по инициативе Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков





«Повысить тарифы соответственно росту цен на топливо перевозчики не могут из-за жёсткой конкуренции на рынке.





Плакат в переходе у ГПНТБ





К тому же в долгосрочных контрактах с крупными клиентами (такими как, например, торговые сети) тариф на перевозку жёстко зафиксирован», — объяснили желание выйти на акцию протеста организаторы.





Мэр вышел к участникам акции





К протестующим вышел мэр Анатолий Локоть, который накануне заявил журналистам о том, что собирается обратиться в УФАС. Из-за скачка цен на топливо городской бюджет, по его словам, просядет на 100 миллионов рублей.