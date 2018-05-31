«Хватит нас доить!»: сотня новосибирцев вышла на пикет против роста цен на бензин

В Новосибирске началась акция протеста против роста цен на бензин — на площадке у ГПНТБ собрались около ста человек с гневными лозунгами. 


В акции приняли участие около 100 человек
В акции приняли участие около 100 человек


Инициатор акции — Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков. Большая часть протестующих — представители транспортных компаний, перевозчики. 


Протестующие собрались на площадке перед ГПНТБ
Протестующие собрались на площадке перед ГПНТБ


По наблюдениям корреспондента, на площадке около ГПНТБ собрались около 100 человек с плакатами. 


Акция проходит по инициативе Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков
Акция проходит по инициативе Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков


«Повысить тарифы соответственно росту цен на топливо перевозчики не могут из-за жёсткой конкуренции на рынке. 


Плакат в переходе у ГПНТБ
Плакат в переходе у ГПНТБ


К тому же в долгосрочных контрактах с крупными клиентами (такими как, например, торговые сети) тариф на перевозку жёстко зафиксирован», — объяснили желание выйти на акцию протеста организаторы. 


Мэр вышел к участникам акции
Мэр вышел к участникам акции


К протестующим вышел мэр Анатолий Локоть, который накануне заявил журналистам о том, что собирается обратиться в УФАС. Из-за скачка цен на топливо городской бюджет, по его словам, просядет на 100 миллионов рублей. 

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